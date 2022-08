Raddoppio Ferroviario non ancora finanziato, Assoutenti: “Senza parlamentari savonesi opera a rischio?”

Andora-Finale. “Evidentemente é più facile annunciare certe intenzioni piuttosto che dargli concretezza, ma se nel gioco della politica ci può anche stare, nei rapporti dello Stato con i cittadini occorrerebbe trasparenza estrema onde attestarne l’ovvia e necessaria credibilità”.

Inizia così l’intervento di Assoutenti in relazione ad un’opera nevralgica per il ponente savonese, il raddoppio ferroviario nella tratta Andora-Finale.

L’opera, infatti, è stata inserita nel ‘Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci’, condizione posta dalla Commissione Trasporti della Camera per ottenere il finanziamento necessario ma, stando ad un documento del 29 aprile 2002 alla voce “attivazione” l’intervento risulta “non finanziato per la fase realizzativa”.

“Opera a rischio quindi?” si chiedono da Assoutenti, viste le elezioni politiche alle porte e il timore di non vedere nessuna rappresentanza savonese in Parlamento.

“Con il rischio che Savona non abbia più nessuna rappresentanza in Parlamento domandiamo alle forze politiche, tutte schierate per lo spostamento a monte della ferrovia, cosa pensano di tutto ciò? E cosa rispondono ai cittadini/elettori (in parte favorevoli ed in gran parte contrari) che si interrogano su un Progetto che di maiuscolo ha solo la P. del Ministero? L’occasione è favorevole e necessariamente adatta per esprimersi con chiarezza e disponibilità ad un dialogo fino ad oggi mancante”, hanno affermato da Assoutenti.

Di seguito, la nota completa: “Nel corso degli anni, pardon dei decenni, abbiamo assistito ad affermazioni e smentite ai più alti livelli riguardo lo spostamento a monte del tratto ferroviario Finale Ligure-Andora e il nostro scetticismo invece di diminuire. purtroppo aumenta costantemente. Suffragato dalla contrarietà di tante associazioni, imprenditori in genere , di agricoltori e semplici cittadini, scandalizzati da una estrema difficoltà a capirci qualcosa, il progetto rimane tuttora avvolto nelle nebbie dell’incertezza, specialmente per quanto riguarda la parte essenziale del finanziamento”.

“L’ultima esternazione del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili) della quale siamo in possesso, è il documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci del 29 aprile 2022 di ben 193 pagine che passa in rassegna tutte le problematiche a livello nazionale. A pagina 160 è espressamente citato quanto segue: ID3 Genova – Ventimiglia/Completamento del raddoppio Savona-Ventimiglia: tratta Andora-Finale Ligure (Cod. intervento 0289) (opera commissariata)”.

Quindi, un excursus sulle varie tappe dell’iter: “Il Progetto Preliminare è stato approvato dal CIPE con delibera n, 91 del 29.07.2005 con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili dove è ubicata l’opera. Ad ultimazione della PD, completata a dicembre 2010, si è dato avvio ad un tavolo concertativo con gli Enti territoriali ed in data 11 aprile 2011 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra RFI, Regione Liguria, Enti Locali, avente per oggetto la condivisione del progetto definitivo della linea ferroviaria predisposto da RFI, in questo contesto i comuni coinvolti, che avevano posto specifiche richieste, hanno condiviso il Progetto Definitivo nel quale le osservazioni erano state accolte in quanto, comunque, coerenti con gli indirizzi tecnici- funzionali del Progetto. Il 24/09/2012 il Progetto Definitivo è stato inviato al MIMS”.

“A dicembre 2021 è stata completata la rivisitazione della progettazione definitiva, con adeguamento tecnico/funzionale alle più recenti norme e specifiche tecniche di interoperabilità e con nuova stima del costo a vita intera ed è stato reiterato il vincolo preordinato all’esproprio. Attivazione: intervento non finanziato per la fase realizzativa. Questo è quanto siamo riusciti a sapere; se ci sono state ulteriori variazioni non ne siamo a corrente e saremmo grati a chi di dovere di darci adeguate informazioni”, hanno concluso da Assoutenti.