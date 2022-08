Quattro anni dal crollo del Ponte Morandi: domani la cerimonia in ricordo delle vittime in attesa del Memoriale

Liguria. “Ci sono state alcune importanti interlocuzioni, dal Comune abbiamo saputo che gli uffici stanno lavorando a tutti gli effetti per riuscire ad arrivare a una gara a settembre e siamo fiduciosi che il memoriale delle vittime del ponte Morandi potrà partire in tempi ragionevoli”. Alla vigilia del quarto anniversario del crollo Egle Possetti, presidente del comitato dei familiari delle vittime del disastro, è meno preoccupata di quanto aveva manifestato nei giorni scorsi sull’avanzamento dell’iter per la realizzazione della struttura che avrà il compito di tramandare il ricordo di quanto accaduto il 14 agosto 2018.

Nelle ultime settimane i progettisti, lo studio Boeri, il Comune di Genova e la struttura commissariale sono stati impegnati a risolvere alcune problematiche tra cui l’interferenza della linea ferroviaria con gli spazi del futuro memoriale. La prima pietra, del tutto simbolica, del cantiere era stata posta dalle istituzioni nel corso della cerimonia di commemorazione del 14 agosto 2021.

Dal Comune hanno spiegato che per la progettazione definitiva bisognerà attendere ancora perché ci sono da risolvere anche alcune interferenze con sottoservizi e linea ferroviaria, ma l’amministrazione conta di mettere a gara l’opera al più tardi in ottobre.

Qualche rallentamento lo sta creando anche lo stop che sembra essere arrivato dai proprietari del capannone di Trasta che avrebbero dovuto da settembre essere trasferiti i reperti del ponte Morandi, tutt’ora sotto sequestro ma il cui ‘trasloco’ in sicurezza era stato autorizzato nel corso della prima udienza del processo per il crollo che si è tenuta a luglio. “Stiamo cercando un altro capannone e ora ne abbiamo trovato uno a Sant’Olcese – ha detto ieri il sindaco Bucci a margine dell’incontro con il ministro Stefani – e confido che a settembre potremo comunque cominciare il trasferimento”.

Altra questione che preoccupa i familiari è lo sciopero degli avvocati previsto per il 12 settembre, giorno in cui è fissata la prossima udienza del processo. “Sappiamo che il ministro Cartabia sta dialogando con l’assemblea degli avvocati della Camera penale e facendo quanto necessario per dirimere le questioni alla base dello sciopero previsto il 12 settembre, abbiamo ricevuto da lei una lettera con alcune rassicurazioni e auspichiamo che la protesta possa rientrare”.

Intanto quattro anni dopo la tragedia Genova torna a ricordare: il primo appuntamento organizzato dal Comune di Genova sarà questa sera alle 21 alla Radura della Memoria, sotto il nuovo ponte San Giorgio, con un concerto di musica classica e sacra eseguito dall’Accademia del chiostro. A seguire, il Gruppo arquatese astrofili posizionerà i propri telescopi per l’osservazione di Saturno e, dopo le 22.30, della luna e di Giove, con proiezione di immagini sul nuovo viadotto.

Domani, domenica 14 agosto, alle 8.30 nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, la messa celebrata dall’arcivescovo Marco Tasca. Alle 10.20 è previsto l’arrivo alla Radura della Memoria dei partecipanti alla camminata in ricordo delle vittime organizzata dall’associazione “Noi per voi Valle Stura Masone”: ai “pellegrini” si uniranno 43 bambini che porteranno un pensiero ai parenti delle vittime. Alle 10.30, la cerimonia ufficiale, con la partecipazione del ministro Enrico Giovannini che depositerà la corona della presidenza del Consiglio dei ministri. Seguiranno gli interventi dell’imam Salah Hussein, dell’arcivescovo, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dello stesso Giovannini e di Egle Possetti. Alle 11.36, ora del crollo, un minuto di silenzio e, in contemporanea, il suono delle sirene delle navi in porto e delle campane di tutta la diocesi.

Toti: “Gli anni non appannano il dolore, ma l’orgoglio è più forte della frustrazione”

“Abbiamo ancora incisi nel cuore quei giorni, quell’apocalisse che si è abbattuta sulla nostra città, colpendo non solo Genova e la Liguria ma l’Italia intera. Una tragedia che ci ha lasciati senza respiro e svuotati. Non si può estinguere il dolore di chi ha perso un familiare, un amico, una persona cara, possiamo solo continuare a rimboccarci le maniche e avere la consolazione di sapere che quattro anni non sono trascorsi invano”. Così il presidente della Regione Liguria a 24 ore dall’anniversario del crollo di Morandi.

“Gli anni non appannano il dolore – aggiunge il presidente della Regione Liguria – ma danno una prospettiva al ricordo di quanto è successo prima, durante e dopo. Prima. La magistratura emetterà i suoi verdetti perché abbiamo bisogno che giustizia venga fatta e il crollo del ponte Morandi è stato un grande avvertimento su quanto non è stato fatto prima. Ci siamo cullati nell’idea che il progresso non avesse bisogno di manutenzione e ne abbiamo pagato un conto terribile, un conto che in futuro nessuno dovrà mai più pagare”.

“Durante. Non ho mai avuto la sensazione, con Marco Bucci e tutti coloro che hanno lavorato con noi, che ci sia stato un solo momento di abbandono e di scoramento. Al dolore irrecuperabile per le vittime e per i loro familiari si è subito affiancato una volontà di riscossa feroce e ineliminabile. Se siamo riusciti in un’opera che sembrava impossibile, è perché l’orgoglio è stato più forte della frustrazione, la professionalità più del rancore, l’impegno più del logorio amministrativo”.

“Dopo. Il dopo è oggi, in quella continua lotta per difendere e sviluppare tutto il nostro territorio: dalle spiagge alle strade ai nostri monti. Perchè questa volta “mai più” non sia solo un auspicio ma il risultato di un lavoro duro, esigente e fruttuoso”.