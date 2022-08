Ps di Albenga-Cairo, Distilo porta la querelle al Cal: “Chiederò di impugnare il decreto Balduzzi”

Albenga-Cairo. La querelle relativa alla mancata riapertura dei pronto soccorso presso gli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte approda al Cal, il Consiglio Autonomie Locali, ovvero l’organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

È quanto annunciato dal consigliere del Comune di Albenga, e membro dello stesso Cal, Diego Distilo che, in riunione, questa mattina, ha palesato le proprie intenzioni in vista del prossimo consiglio, previsto tra un mese circa.

Al centro, il tanto dibattuto Decreto Balduzzi, come ha spiegato lo stesso Distilo: “Secondo l’articolo 5 del nostro regolamento, il Cal e i suoi membri hanno la facoltà di proporre al presidente della Regione l’impugnativa degli atti dello Stato e/o di altre Regioni ritenuti lesivi dell’autonomia regionale e di enti locali liguri”.

“E visto che Regione Liguria ha sempre affermato che ‘la mancata riapertura dei pronto soccorso di Albenga e Cairo è strettamente collegata al Decreto Balduzzi che non prevede la possibile apertura’, ho annunciato l’intenzione di proporre, nella prossima seduta, l’impugnazione del Decreto stesso anche per valutare se in tutta la Regione questo problema è così sentito come nelle nostre zone”, ha proseguito.

“La prossima riunione dovrebbe avvenire tra un mese circa: il documento, una volta approvato dal Cal, sarà poi trasmesso direttamente al consiglio regionale che dovrà discuterlo, votarlo e decidere se bocciarlo oppure, come spero, portarlo avanti”, ha concluso Distilo.