Problema acqua potabile nelle frazioni, Varazze Domani: ”Dal Comune risposta superficiale“

Varazze. La minoranza consiliare di Varazze Domani interviene sul problema acqua potabile nelle frazioni che si è abbattuto nei giorni scorsi, soprattutto nella parte superiore di Casanova, con un disagio durato a lungo cui i tecnici di Iren, prontamente intervenuti, sono venuti a capo ieri pomeriggio. Ma non solo, l’acqua, in un momento drammatico come questo di grave siccità, è mancata giovedì anche al Pero, a Cantalupo e Castagnabuona.

“Già a inizio luglio chiedemmo attraverso una interrogazione, come gruppo consigliare, al sindaco Pierfederici e all’assessore competente, lumi circa la preoccupante situazione dell’approvvigionamento idrico delle frazioni che, a frequenza quasi settimanale, subivano interruzioni improvvise e non segnalate della fornitura di acqua potabile” affermano dal gruppo Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Gianantonio Cerruti, Bartolomeo Fazio e Giacomo Robello.

“Non solo riceviamo solo oggi, a distanza di circa un mese, la risposta del vicesindaco Piacentini ma constatiamo esterrefatti che ha impiegato ben un mese per sentire il gestore e per risponderci che le cause sono da imputarsi all’emergenza idrica in atto”.

“Vogliamo informare il sindaco e il vicesindaco – continuano – che in tutto luglio i guasti si sono ancora ripetuti, non a causa della siccità, ma a causa del degrado della rete di adduzzione idrica e che una risposta cosi superficiale e sintetica denota la pochezza dell’interesse dell’amministrazione nei confronti dei cittadini delle frazioni”.