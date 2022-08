Politiche, Toti: “Sinistra non strumentalizzi il Covid in questa campagna. Il centrodestra ha dimostrato di essere in prima linea contro il virus”

Liguria. “Non strumentalizziamo il Covid in questa campagna elettorale, per favore. Ho sentito dire al Ministro Speranza cose totalmente prive di senso, segno di una sinistra che, per paura di perdere, non rinuncia a usare nessun argomento. Un ministro che stimo per impegno e coraggio avuto, e con cui ho collaborato per più di due anni per contrastare il Covid”. Lo dice Giovanni Toti, esponente di Noi Moderati (Italia al Centro) nel PunToti, la sua rubrica social.

“Ho sentito dire che il centrodestra non ha una linea decisa contro il Covid, o che addirittura non vuole candidare il sottosegretario Andrea Costa. Cosa non vera – sottolinea Toti – visto che invece con orgoglio dico che Costa sarà capolista per ‘Noi Moderati’ in Liguria e con lui farò campagna elettorale dopo aver contrastato per due anni il virus al suo fianco. Basta dire idiozie! Il centrodestra è stato quello che in Liguria ha saputo fare una campagna vaccinale straordinaria, fare da apripista nell’uso degli antivirali e contrastare tutte le tendenze no vax”.

“Una regione in cui io stesso, ancora oggi, giro sotto scorta per le posizioni pro vaccini che ho sempre tenuto. Ma non è solo la Liguria, vale lo stesso per la Lombardia, il Veneto. È quindi evidente che le istituzioni del centrodestra saranno ancora così, salde nel contrastare il virus, con ogni mezzo possibile. Quindi caro Ministro Speranza, cari tutti, evitiamo di usare il Covid come tema di campagna elettorale perché il virus è stata una tragedia, che ci ha fatto pagare un prezzo elevato. Usarlo per fare campagna elettorale sarebbe indegno e irrispettoso nei confronti della sofferenza che ha portato al Paese”.