Politiche, Centro Pannunzio al Pd: “Sbagliato non ricandidare Vazio, una certezza di competenza e impegno per il territorio”

Savona. “L’on. Franco Vazio è l’unica personalità politica di spicco del Ponente. Il fatto di non ricandidarlo significa privare a priori le aule parlamentari di un protagonista autorevole e le istituzioni di un giurista preparato e capace”. Pier Franco Quaglieni, uno dei fondatori del Centro Pannunzio, esprime la sua contrarietà rispetto alla mancata presenza nelle liste del Partito Democratico per le prossime elezioni del deputato Franco Vazio che ieri aveva rimarcato come ritenesse sbagliato non avere alcun candidato in rappresentanza del Ponente ligure.

“Nel deterioramento della classe politica di questo ultimo decennio – sottolinea Quaglieni – Vazio ha rappresentato una certezza di competenza e di impegno costante attraverso un legame con il territorio che molti parlamentari hanno totalmente trascurato. Ha avuto il coraggio di operare alcune scelte coraggiose e libere che oggi lo hanno penalizzato secondo una visione vendicativa della politica che il Pd non dovrebbe permettersi”.

“Il Centro Pannunzio che in più occasioni ha collaborato con lui, gli esprime piena solidarietà. Il Ponente rimarrà senza un presidio parlamentare in momenti difficili: basterebbe pensare alla precaria e anche drammatica situazione della Sanità del Ponente”, conclude Quaglieni.