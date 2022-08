Politiche 2022, Rixi: “Infrastrutture fondamentali”. Sulle candidature di Ripamonti e Foscolo: “Partita aperta”

Savona. “E’ importante cambiare delle leggi per ridurre i tempi per la realizzazione delle opere pubbliche. In Liguria è fondamentale completare in tempi rapidi alcune infrastrutture, come il raddoppio ferroviario”. A dirlo è il deputato uscente della Lega e candidato nel collegio uninominale 1 alla Camera Edoardo Rixi.

“E’ necessario spostare il traffico pesante dall’autostrada. Arrivare in Liguria è diventato complicato e bisogna puntare sul trasporto su ferro e su bypass”, ha proseguito. Per quanto riguarda la partenza di Funivie: “Insieme al senatore Ripamonti abbiamo condiviso il progetto di ripristino dell’impianto non solo per il carbone ma per tutte le rinfuse e liberare così le arterie stradali principali“.

Molto probabilmente, non ci saranno savonesi in parlamento, ma si libereranno alcuni posti in giunta grazie all’elezione degli assessori candidati: “Credo che in giunta sia giusto che Savona sia rappresentata, così come credo a Roma nell’esecutivo come sottosegretari. Il territorio ha bisogno di avere propri rappresentanti“. E riferendosi a Foscolo e Ripamonti: “Chi ha lavorato bene meritano di essere rispettati e considerati in una squadra che ha sempre cercato di valorizzare il merito”.

Sarà una sfida quasi impossibile per la deputata uscente Sara Foscolo, quarta in lista nel collegio proporzionale alla Camera: “Le partite sono sempre aperte e ci si mette in gioco per competere e vincere – commenta Foscolo -. Il quarto posto è difficile ma è una candidatura che premia il lavoro che ho fatto in questi 4 anni e mezzo in parlamento”.

Uno spiraglio invece per il senatore uscente Paolo Ripamonti, che riuscirà a entrare in parlamento nel caso di boom della Lega: “E’ una sfida importante. Sono grato alla Lega che quattro anni e mezzo fa mi ha dato la possibilità di fare il senatore. Siamo a disposizione del movimento. La provincia di Savona avrà l’onere di dimostrare che conta in questa regione”.