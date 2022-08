Politiche 2022, i candidati in Liguria di Italexit

Liguria. Anche Italexit parteciperà alle elezioni politiche.

“Siamo davvero felici e molto orgogliosi del grande lavoro svolto – commenta così il segretario regionale Fabio Montorro – è stata un’impresa titanica superare l’insensata e stringente burocrazia espressa dalla legge elettorale”.

Tra i candidati in Liguria per la Camera al plurinominale ci sono: Raffaella Regoli (giornalista della trasmissione “Fuori dal Coro”); Fabio Montorro (segretario regionale e membro della direzione nazionale di Italexit); Sheila Di Carluccio (delegata regionale all’assemblea nazionale e coordinatrice della sezione Val Bisagno); Marco Martini (coordinatore provinciale di Genova). All’uninominale sempre alla Camera sono candidati al seggio U01 la dottoressa Silvia Arcari (farmacista e naturopata impegnata nelle cure domiciliari); al U02 Fabio Montorro, al U03 Marco Martini e infine al U04 Raffaella Spezia (membro del coordinamento di La Spezia).

Per il Senato al plurinominale i candidati sono il noto avvocato Marco Mori, Francesca Barbato (odontoiatra impegnata nelle cure domiciliari) e Ilario Chiera (responsabile organizzativo regionale). All’uninominale sempre in Senato sono candidati Marco Mori e Francesca Barbato.

“Le liste sono composte da uomini e donne che hanno vissuto in prima persona, tutte le difficoltà degli ultimi due anni come tutti, ma nonostante questo sono state sempre in prima linea per aiutare i Liguri in difficoltà. Nessun’altra forza politica ha messo in campo aiuti legali e sociali come Italexit, siamo certi che il voto ne sarà la prova. Attraverso l’uso degli strumenti istituzionali potremo dar fine a molte vessazioni, avviando contestualmente una politica attenta e mirata alla crescita del Paese e non delle banche o delle multinazionali”, conclude Montorro.