Politiche 2022, i candidati di Italia Sovrana e Popolare

Liguria. Il 25 settembre il simbolo di Italia Sovrana e Popolare sarà presente sulle schede elettorali della Liguria e di tutta la penisola.

Ciò grazie alle circa 60 mila sottoscrizioni raccolte in meno di due settimane su tutto il territorio nazionale.

“Un risultato eccezionale – si legge nella nota stampa del partito – arrivato nonostante i tempi strettissimi e il periodo oggettivamente difficile, grazie all’impegno dei tanti militanti e alla risposta entusiasta delle migliaia di persone che, in pieno agosto, hanno fatto la fila per firmare ai banchetti di Italia Sovrana e Popolare, la formazione anti sistema e anti Draghi che raggruppa il Partito Comunista di Marco Rizzo, Ancora Italia di Francesco Toscano, Riconquistare l’Italia di Stefano D’Andrea, Azione Civile di Antonio Ingroia, i comitati No Draghi e altri soggetti politici”.

Nei collegi plurinominali della Liguria corrono per il Senato Fulvio Grimaldi giornalista e inviato di guerra, Valentina Panno insegnante e Gianvittorio Domini avvocato.

Si presentano invece per la Camera Silvia Stefani giornalista, Davide Visigalli biologo, Fiorella Amoruso candidata anche nel collegio uninominale 4 e Nicola Ranno educatore.

Nei collegi uninominali si candida per Camera 1 Francesco Nappi presidente del movimento Italia Unita, per il collegio Camera 2 si presenta Giordano Mangione impiegato, mentre Daniela Colleo e Fiorella Amoruso sono in corsa rispettivamente per Camera 3 Camera 4.

I due collegi uninominali del Senato sono invece rappresentati da Silvano Ceccoli (Genova Ponente), già candidato alle scorse amministrative con la lista Uniti per la Costituzione e da Simonetta Ruffato per Genova Levante.