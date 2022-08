Politiche 2022, Bruzzone: “Io poco savonese? Ci vivo da 22 anni. Non accetto critiche su questo”

Savona. “Io sono disposto a parlare ai savonesi, in lingua savonese (più di molti altri), quindi mi sembra una ‘mus**’. Abito in provincia di Savona da 22 anni, ho fatto l’amministrazione in Regione in lungo e in largo e quindi queste voci mi sembrano solo un pretesto messo in giro da qualcuno per far ridere”. Lo dice senza mezzi termini il senatore leghista uscente Francesco Bruzzone e ricandidato alle prossime elezioni politiche come capolista nel collegio proporzionale alla Camera replica ail’ipotesi fatta nei giorni scorsi sull’assenza in parlamento di politici savonesi.

“Sono contento di conoscere quelle parti di Liguria che non conosco. Sono stato eletto tre volte consigliere regionale in provincia di Savona e due volte a Genova. L’ultima volta facevo il presidente del consiglio regionale in quota a Savona. L’importante è avere la forza e il peso di andare a rappresentare le esigenze di questo territorio e la Lega ha fatto una scelta molto attenta. Il capolista alla Camera è abitante in provincia di Savona da 22 anni, da questo punto di vista non accetto critiche”.

La deputata uscente Sara Foscolo è stata candidata nel collegio proporzionale alla Camera in quarta posizione, invece al senatore uscente Paolo Ripamonti è toccato il terzo posto al senato. Per questo probabilmente non riusciranno a essere eletti e Bruzzone commenta: “Quando si fanno le liste c’è chi sta davanti, chi sta dietro e c’è un ragionamento complessivo del Paese deriva dal fatto che c’è stato il taglio dei parlamentari. La possibilità di entrare potenzialmente ce l’hanno tutti. Sono ragionamenti e tatticismi che poco interessano alla gente. Qui c’è una squadra compatta che ha lavorato in Parlamento e sul territorio e che non mollerà nulla. I fatti lo dimostrano”.