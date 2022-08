Politiche 2022, Assoutenti: “Senza parlamentari savonesi ricadute negative sul territorio”

Savona. “La diffusa e crescente preoccupazione riguardo il possibile azzeramento di ogni rappresentanza parlamentare della nostra provincia si sta diffondendo negli ambienti politici, economici e sindacali e trova un qualche riscontro anche nell’opinione pubblica. Certamente il fatto di non avere alcuna voce nelle sedi del potere centrale ricadrebbe negativamente su un territorio già da tempo in crisi per aspetti essenziali quali l’economia, la sanità, le infrastrutture, l’ambiente e, non ultimo, il negativo primato nazionale riguardo il calo demografico e l’invecchiamento della popolazione”.

Lo afferma il direttore Assoutenti Savona Gianluigi Taboga, che si unisce ad altre prese di posizione di questi giorni in vista delle prossime elezioni politiche.

“La disaffezione dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni è palesemente avvertibile con la crescente astensione al voto di ogni consultazione elettorale e la scarsa attenzione verso la vita amministrativa del proprio Comune. Spesso in occasione dei Consigli comunali il pubblico è completamente assente, ma tutto ciò non impensierisce nessuno, quasi fosse un fenomeno trascurabile e non avvertito da chi amministra la cosa pubblica ma anche da chi è amministrato”.

“I partiti si fanno vivi solo in occasione delle consultazioni elettorali, sono sparite anche le sezioni dei partiti e la loro azione democratica vicino alla gente che pensa a destreggiarsi tra inflazione e disservizi con il semplice mugugno di Comitati locali, che nascono e muoiono senza incidere sulle cause dei disservizi”.

“Forse è il momento di attuare quanto prevede la nostra Costituzione intervenendo a livello locale con un interesse concreto verso la sussidiarietà, sia verticale che orizzontale, per produrre un efficace rapporto dei cittadini con le amministrazioni comunali a vantaggio dell’intera comunità. Occorre attuare quanto previsto dagli Statuti comunali riorganizzando il tessuto sociale per una effettiva partecipazione e corresponsabilizzazione onde riportare la voglia di essere comunità anche da parte di chi se ne allontanato”.

“Le associazioni di promozione sociale del terzo settore possono e devono essere i veri motori per un riscatto in tal senso e diventare una voce da far sentire anche là dove, forse, non saremo presenti” conclude.