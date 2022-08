Politiche 2022, Alleanza Verdi Sinistra lancia la sfida: “Sociale, lavoro e ambiente”

Liguria. Questa mattina al Ducale di Genova l’Alleanza Verdi Sinistra ha tenuto la conferenza stampa per la presentazione ufficiale delle proprie candidature alle prossime politiche. Erano presenti come candidati Simona Cosso, Stefano Quaranta, Simona Simonetti, Marco Chiriaco, Roberto Melley e Roberto Amoretti.

Nella presentazione sono intervenuti anche Simona Simonetti come portavoce regionale dei Verdi, Carla Nattero coordinatrice regionale Sinistra Italiana, Claudia Moreni di Possibile e Maria Gabriella Branca della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana.

“Come segreteria di Sinistra Italiana – ha affermato Gabriella Branca – ci siamo impegnati a lungo per realizzare questa alleanza Verdi Sinistra. Direi che questa scelta è stata premiante, considerata l’attenzione che moltissime persone dimostrano per il nostro programma ed anche il fatto che oggi abbiamo un nugolo di imitatori! Siamo stati i primi a sollevare nel 2021 il problema del rincaro delle bollette, del peso dell’energia sulle aziende e ora tutte le forze politiche si occupano di questo tema (siamo riusciti a scuotere persino il premier Draghi, che dopo il deposito dell’esposto sugli extraprofitti in Procura, ha diramato un sollecito alle compagnie affinché inizino a pagare le tasse!)”.

“Così sul lavoro, salario minimo e riduzione d’orario, e perfino sulla patrimoniale Letta sta proponendo le nostre tesi”.

“Mentre siamo l’unica forza politica ad avere nel programma il disarmo e l’obiettivo dell pace”.

“Il riscaldamento globale sembra non riguardarci, ma se non iniziamo a prenderci cura del pianeta non avremo più un problema di trovare le energie rinnovabili e di economia sostenibile, ma di sopravvivenza”.

“Nel “Climate Clock”, l’orologio del clima preparato da alcuni scienziati e premi Nobel,- conclude Branca – mancano 100 secondi alla mezzanotte, ma tutti si comportano come se le risorse della Terra fossero infinite.

“La giustizia sociale e quella ambientale sono solo due aspetti dello stesso problema: la diseguaglianza.”

Ecco le liste elettorali dei nostri candidati:

Candidati alla Camera

Stefano Quaranta: Deputato dal 2013 al 2018. Membro della Commissione Affari Istituzionali.

Simona Simonetti: Laureata in Fisica, membro del tavolo Energia di Europa Verde. Assessore all’ambiente a Vado Ligure dal 2018 al 2019.

Marco Chiriaco: Consigliere Comunale di Roccavignale da quattro legislature. Impegnato nell’ANPI, nel Sindacato e per il territorio della Valbormida.

Valentina Logli: Coportavoce Ligure dei Giovani Europeisti Verdi, laureata in Scienze internazionali per la cooperazione e lo sviluppo.

Candidati al Senato

Simona Cosso: Insegnante, impegnata in prima persona nel volontariato per difendere i diritti dei più deboli

Roberto Amoretti: Architetto, esperto in progettazione e direzione lavori opere private e pubbliche. Assessore a Civezza (IM).

Ersilia Ferrante: Avvocata impegnata nei diritti civili. Autrice di una guida turistica e impegnata in diverse associazioni culturali.

Carla Natero osserva: “Vorremmo sottolineare in particolare il valore dei nostre candidate e dei nostri candidati che sono impegnati da anni sui temi dei diritti e della difesa dei valori fondamentali dell’antifascismo, della lotta al razzismo e alle disuguaglianze, dell’attuazione dei diritti costituzionali.

Questo pomeriggio – conclude Nattero – abbiamo già iniziato a stendere, insieme ai portavoce dei Verdi, il calendario degli eventi a livello regionale e territoriale perché ora dobbiamo iniziare correre davvero!”.