Pietra, De Vincenzi a Carrara: “Acquisto dell’immobile poco trasparente? Polemica pretestuosa e sterile”

Pietra Ligure. “Leggiamo, questa mattina, in un articolo di stampa, le opinioni del Consigliere Carrara in merito all’acquisizione, deliberata e approvata nell’ultima seduta del consiglio Comunale, di un immobile da adibire ad archivio comunale. Le allusioni sulla mancanza di trasparenza e sull’approssimazione della procedura appaiono, quindi, almeno pretestuose se non volutamente offensive e lesive soprattutto dell’operato degli uffici, a cui va tutta la nostra fiducia. Sull’assurdità della scelta dei locali perché posti a due km dal centro, si rasenta, invece, quasi il ridicolo, visto che quelli proposti dal Consigliere Carrara distano quasi tre e sono addirittura in un altro Comune (Giustenice)”. Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi replica alle dichiarazioni del consigliere Mario Carrara.

“Denuncia, il Consigliere Carrara, poca trasparenza e molta fretta, condite da un iter approssimativo e mancanza di documentazione. Ci imputa, ancora il Consigliere Carrara, di aver imposto una scelta assurda. Opinioni lecite, ma quanto meno parziali nel merito e al limite dell’insinuazione denigratoria nell’esposizione – che ci riserviamo di valutare nelle sedi opportune ai fini di querela – che ci lasciano a dir poco perplessi”.

“Risulta incomprensibile, ma il personaggio ci ha abituati, l’ostinazione nel voler insistere sulla mancanza di dati e documentazione e sulla lacunosità dell’iter quando basterebbe, come il Consigliere Carrara ben sa ma lo fa solo quando gli conviene, chiedere agli uffici gli atti e verificare i passaggi, entrambi assolutamente disponibili e alla luce del sole, ed esercitare in modo corretto quel diritto di controllo che gli compete”.

“Sull’adeguatezza delle decisioni prese in materia tecnica e finanziaria, ivi compresa la scelta dei locali, approvate e deliberate dal Consiglio Comunale, organo democraticamente eletto e non vagamente imposte, ne rivendichiamo la bontà sia in termini di contenuti che di forma e sarà nostra cura relazionare al Prefetto e al Procuratore della Repubblica, a cui il Consigliere Carrara si è rivolto, sull’iter della pratica. Ancora una volta, la polemica del Consigliere Carrara è sterile e pretestuosa e dimostra, nella vicenda in argomento, di non conoscere la situazione degli stabili comunali né il loro grado di occupazione“, ha concluso il sindaco.