Pasa (Cgil): “Savona rischia di restare senza parlamentari, solo Vazio e Ripamonti vicini al territorio”

Savona. “La nuova legge elettorale che riduce i parlamentari, varata sull’onda del successo del Movimento 5 Stelle, è stata un suicidio, causerà dovunque gravi danni, riducendo la possibilità dei cittadini e dei territori di essere adeguatamente rappresentati. Una situazione che peggiora in provincia di Savona, perché gli eletti passeranno da 7 a 4, con il concreto rischio, per la nuova geografia dei collegi, accorpati a Genova e Imperia, che nessun savonese finisca in Parlamento”.

E allora? “Allora dobbiamo essere concreti, puntare sulla qualità più che sulla quantità, su chi davvero è stato vicino al territorio ancor prima che pensare agli schieramenti politici”.

A parlare è Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil che, come sempre, non si ferma alle apparenze e soprattutto punta dritto “a tutelare gli interessi del territorio e quindi dei lavoratori, dei pensionati e di chi un lavoro oggi non ce l’ha”, con prese di posizione che possono stupire solo chi non lo conosce. Vedremo da vicino il perché.

Comincia Pasa: “Oggi abbiamo in Parlamento sette rappresentati di Savona, cioè Vazio, Ripamonti, Foscolo, Bruzzone, Mantero, Valente e Battelli. In questi ultimi anni il sindacato confederale savonese ha chiesto decine di volte, con mail, lettere, sms, telefonate, a tutti i parlamentari una interlocuzione sui temi più scottanti che i interessano il nostro territorio. Noi siamo riusciti ad avere contatti, rapporti corretti e anche fruttuosi, solo con Vazio e Ripamonti. In particolare nessuna risposta concreta è arrivata dai 5 Stelle, nulla su sviluppo, su sanità , su crisi industriali, su turismo, su infrastrutture, nulla su alcun tema che in questi anni ha interessato la nostra provincia, anche da chi aveva importanti cariche nazionali e avrebbe potuto, anzi dovuto, agire in favore del territorio”.

E ancora: “Se non si rimette al centro del dibattito, e quindi della campagna elettorale, il tema del valore del lavoro e della sua dignità, lavoro che deve essere più retribuito, meno precario e più sicuro, assisteremo ahimè a un’altra nefasta stagione di assenteismo”.

A questo punto arriva il ragionamento più importante del segretario Cgil: “Dobbiamo interloquire con chi ha dimostrato di essere vicino al territorio, al di là dell’appartenenza politica”.

Lei ha parlato di Vazio e Ripamonti, che è un leghista. Quindi anche con lui? “Voglio premettere che i valori personali miei e quelli dell’organizzazione che rappresento sono profondamente diversi, direi ovviamente, dalla forza politica dell’onorevole Ripamonti…”.

Ma… “Ma sui temi del territorio è stato uno dei pochi interlocutori seri, disponibili e fattivi”.

Le elezioni sono alle porte, la situazione della provincia di Savona (industria, turismo, porti, sanità) è drammatica, con poche ambizioni, spesso una scarsa qualità dei politici e il cappio del predomino di Genova. Insomma, è arrivato il momento che chi può fare qualcosa per la provincia di Savona deve farlo. Ora o mai più. “La Cgil c’è, oggi come ieri, ma soprattutto è pronta per le sfide di domani, forte dei suoi valor, delle sue proposte e autonoma dai partiti politici, ma non dalla politica”, conclude Pasa.