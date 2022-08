Parlamentari: non è soltanto questione di numeri

Avevamo impegnato la campagna elettorale avverso la riduzione del numero dei rappresentanti parlamentari (Settembre 2020) su due punti : quello riguardante la difficoltà che avrebbe incontrato la rappresentanza politica ad esprimersi in una dimensione più o meno compiuta e quello relativo alla probabile caduta verticale nella capacità del sistema di rappresentare i territori.

Non siamo stati ascoltati e alla fine i contrari a quell’operazione caratterizzata da istanze meramente demagogiche e lontane da qualsivoglia ipotesi di equilibrio nel rapporto tra istituzioni e cittadini sono stati 7.691.837 contro 17.913.259 che hanno approvato lo stupido slogan della “casta contro la casta”.

Sul terreno della rappresentatività politica e di quella territoriale il passaggio della riduzione del numero dei parlamentari ha comunque condotto alla necessità di aprire il discorso sulla qualità delle presenze sia nelle candidature sia, di conseguenza, nelle figure degli eletti nella ricerca di intreccio tra dimensione politica complessiva e presenza nella specificità locale (un parlamentare “glocal” si potrebbe affermare).

Allo scopo di esplicitare al meglio questo discorso assumo ad esempio un caso che conosco per immediata esperienza locale: quello della provincia di Savona.

Una provincia quella di Savona che dalla XVII legislatura si è trovata iperappresentata in entrambi i rami del Parlamento a causa di una combinazione fortuita che ha consentito (grazie al gioco delle liste bloccate, altro argomento che non si affronta in questa sede per economia del discorso ma che andrebbe sviscerato a fondo) al Movimento 5 stelle di eleggere 3 parlamentari poi confermati nella successiva XVIII legislatura.

Ebbene questa massiccia presenza parlamentare mai registrata nella storia repubblicana (il PCI negli anni gloriosi eleggeva 1 deputato e 1 senatore, in questo caso sacrificando però un collegio di Genova con una doppia candidatura, idem la DC ma con il senatore sempre a rischio in competizione con la Spezia, al PSI capitò una volta nel 1958 così come allo PSIUP nel 1968 mentre l’elezione di Pertini alla Camera dalla II legislatura in avanti deve essere considerata come di carattare “nazionale” e non certo rappresentativa del territorio) non è stata minimamente avvertita sul territorio, anzi i 3 parlamentari del M5S sono risultati praticamente assenti dal dibattito politico locale sia al riguardo dei temi di carattere generale e ancor di più da quello sui temi riguardanti la provincia in materia di economia, sociale, sanità, lavoro.

Localismo e corporativismo (si pensi alla vicenda dei balneari) hanno poi collegato l’iniziativa degli altri parlamentari (Lega e PD) eletti in provincia di Savona con determinati aspetti di”trasversalità” riferiti al governo della Regione: governo esercitato in forma paternalistica e clientelare.

Insomma: un territorio quello della Provincia di Savona preso come esempio rappresentativo sotto molteplici punti di vista in una dimensione molto negativa per ovviare alla quale servirebbe proprio un salto di qualità sul piano della preparazione, della coerenza e dell’impegno.

Franco Astengo