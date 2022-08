Ospedale Cairo, chiusura laboratorio analisi. Minoranza: “Altro schiaffo alla sanità valbormidese”

Cairo M. “Abbiamo depositato un’interrogazione al sindaco Lambertini per sapere se corrisponda al vero che il laboratorio analisi dell’ospedale di Cairo verrà presto chiuso e trasformato in un semplice punto prelievi, come risulta da notizie da noi acquisite e come abbiamo più volte segnalato pubblicamente nei mesi scorsi”.

Così la minoranza consiliare a Cairo Montenotte torna all’attacco sulla sanità e i servizi del nosocomio cairese.

“Le delibere regionali, infatti, prevedono di realizzare una Casa di Comunità con un “punto prelievi” e non fanno alcun cenno ad un vero e proprio laboratorio analisi” affermano Giorgia Ferrari e Silvano Nervi – gruppo consiliare “Cairo in Comune”, con la preoccupazione di un ulteriore depotenziamento per il San Giuseppe.

“Se così fosse sarebbe l’ennesima riduzione di servizi sanitari e l’ennesimo schiaffo alle esigenze della popolazione valbormidese” concludono i due esponenti di opposizione.