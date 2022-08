Ospedale Albenga, PD: “Ciangherotti complice del disastro totiano, sosteneva la privatizzazione”

“Il sindaco di Albenga ha recentemente ricordato quanto ormai è stato compreso da tutti relativamente al destino dell’ospedale della nostra città, e cioè che un Pronto Soccorso “si può fare!” stante la realizzazione di reparti a supporto e soprattutto la volontà politica da parte della regione. Volontà politica ormai chiaramente assente in quanto il governatore Toti ha deciso da anni che la struttura ingauna deve essere sminuita e messa in secondo piano”.

Lo afferma Ivano Mallarini, segretario PD Albenga, che torna all’attacco sulla situazione sanitaria albenganese legate alle sorti incerte del nosocomio “Santa Maria di Misericordia”.

“Dobbiamo ricordare che per anni il governo Toti della regione tentò la privatizzazione dell’ospedale, riducendone mano mano i servizi. Ora che il piano di privatizzazione è saltato, dalla regione hanno comunque reso ben noto che l’ospedale di Albenga non avrà nulla” aggiunge.

Po la stoccata dell’esponente Dem: “Ci fa sorridere l’immediato intervento di Ciangherotti che, finto difensore dell’ospedale, critica l’amministrazione ingauna che lotta davvero per difendere la struttura, appellandosi a fatti di oltre dieci anni fa e dimenticandosi completamente di quando l’intera sanità nazionale, unitamente alla scuola, fu colpita dal famoso decreto Tremonti (Governo Berlusconi) del 2011, ma soprattutto si dimentica degli ultimi 7 anni di malagestione totiana che hanno ridotto la struttura ingauna al lumicino e chiuso il Punto di Primo Intervento che svolgeva un’importante funzione sul territorio”

“Noi vogliamo di più, non come Ciangherotti che, ricordiamolo, applaudiva alla volontà di privatizzare la struttura e che oggi critica chi vuole riportare la struttura a pieno servizio per il territorio. Purtroppo vediamo come non perda occasione di gonfiare il proprio ego attraverso attacchi personali, accuse e illazioni dannose per la comunità ingauna (che ne dica il diretto interessato), comunità che mai come oggi avrebbe bisogno di remare nella stessa direzione”.

“La settimana infatti si è aperta con un nuovo maldestro attacco personale, con accuse anche gravi, nei confronti dell’assessore Gaia Rea, secondo Ciangherotti, di cercare di trovare delle soluzioni alle lacune della malagestione Totiana della sanità locale. A volte forse “un bel tacer non fu mai scritto”, soprattutto quando si tratta della professionalità, dell’etica e dell’immagine pubblica di un altro individuo: si chiama semplicemente rispetto”.

“In politica, quella vera, tutti hanno delle responsabilità, ma la differenza sta tra chi vuole assumerle e guardare avanti e chi, invece, punta il dito (cosa più facile)” conclude Mallarini.