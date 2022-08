“Noi moderati”, ecco la quarta gamba del centrodestra: c’è anche Toti

Roma. Si chiama Noi moderati il “listone” che riunisce sotto lo stesso logo (in realtà una somma di quattro loghi) tutti i centristi rimasti nella coalizione di centrodestra. Tra questi anche il presidente ligure Giovanni Toti, leader di Italia al centro, che già la settimana scorsa aveva presentato una lista comune con Maurizio Lupi di Noi con l’Italia. Al sodalizio ora si sono aggiunti anche Lorenzo Cesa dell’Udc e Luigi Brugnaro di Coraggio Italia (partito che aveva fondato proprio insieme a Toti). La presentazione è avvenuta oggi nella sala stampa della Camera.

“Noi non vogliamo riequilibrare al centro la coalizione, è un termine lontano dallo scopo per cui ci siamo messi insieme, ma senza di noi il centrodestra sarebbe più povero – spiega Lupi, il primo a prendere la parola -. C’è un’area di cittadini che ha come valori la libertà economica, educativa e religiosa, la famiglia, la solidarietà, la sussidiarietà, il protagonismo della persona e dei cittadini, che merita di essere rappresentata e merita di avere una voce nell’area politica che è la nostra storia negli ultimi trent’anni. È evidente che un pezzo degli elettori che si riconoscevano nei valori moderati o si è perso o non vota più questa idea politica: dobbiamo dare una scelta agli elettori del centrodestra e ci siamo unità perché ognuno di noi rappresenta questa idea”.

“Una forza tranquilla. Tranquilla ma determinata!”. Giovanni Toti sceglie poi il “fortunato” slogan di J.F. Mitterand per riassumere l’essenza di “Noi moderati”, l’alleanza che mette insieme tutte le forze del centro che si riconoscono complementari al centrodestra, portando un peso non solo elettorale, ma anche di valori e idee.

“Sensibilità diverse” che non possono più giustificare una “divisione in tante anime”. Giovanni Toti non ha volto neppure nascondere gli errori passati degli stessi moderati. “Se siamo qui oggi è anche per emendare qualche colpa che abbiamo avuto in passato – ha sottolineato il presidente -. Molti milioni di elettori fino a pochi anni fa si riconoscevano in un polo moderato che si è andato via via sfaldando. Una situazione che non fa bene al Paese, alla stessa coalizione, al pragmatismo. Questo anche per colpa di chi non ha saputo mettersi insieme e superare tanti rivoli”.

Da qui anche la convinzione che il 3,5% di cui il primo sondaggio accredita questa nuova alleanza moderata non sia neppure l’inizio, ma che anzi “molti italiani torneranno a riconoscersi in quei valori in cui credono”. Famiglia, scuola e istruzione, infrastrutture sono i temi su cui i moderati hanno voluto porre l’accento nell’agenda di governo del centrodestra. “Ma c’è un’altra profonda differenza tra noi e gli altri – ha messo in evidenza Toti -. Noi non promettiamo l’abolizione della povertà, di portare l’uomo su Saturno domani o di sconfiggere tutte le malattie e la cattiveria. Quello che noi promettiamo sono solo cose che abbiamo già fatto nel concreto dove amministriamo”.

E lo skyline di Milano “disegnato” da Lupi assessore all’urbanistica di Milano al Ponte San Gorgio, esempio di eccellenza ed efficienza genovese nel mondo, sono gli esempi che risuonano nella sala stampa della Camera per segnare il modello dei “Moderati”, il cui concetto, ovviamente, campeggia ben evidente nel simbolo che gli italiani troveranno sulle schede.

La lista unica dei moderati si propone insomma come “quarta gamba” all’interno della coalizione. “Non dobbiamo essere un contrappeso ma un alleato”, sottolineano Lupi e gli altri che confermano la fiducia a Giorgia Meloni quale leader del centrodestra. Una lista che inevitabilmente farà concorrenza interno al partito di Berlusconi, che da giorni si proclama come “il vero centro”. Ma proprio stamattina Toti raccontava: “La nostra idea è rafforzare la stessa area di Forza Italia che non è stata presidiata con l’efficacia dovuta. L’unione dei movimenti di centro che sostengono il centrodestra nasce per dare forza a quella gamba moderata dell’alleanza che si è sfarinata via via con l’indebolimento di Forza Italia”.

L’obiettivo è proprio recuperare quei voti: “In questo Paese – continua Toti in conferenza stampa – molti milioni di elettori si riconoscevano in un polo moderato, poi questo mondo si è assottigliato. E un po’ è stata colpa di chi non ha saputo mettersi insieme e ha diviso in tanti rivoli una corrente di pensiero maggioritaria. Noi oggi riuniamo queste famiglie che hanno un pensiero, una visione e una storia comune. Abbiamo sensibilità diverse, ma credo sia un passo importante. Oggi nasce una forza tranquilla: non aboliremo la povertà, non faremo volare l’uomo su Saturno, ma possiamo promettere riforme perché le abbiamo già fatte”.

La sfida politica, ripetono i quattro leader moderati, non si giocherà sui collegi uninominali (per ora nessuna dichiarazione sugli accordi che ne regoleranno la spartizione) ma sul proporzionale. Lupi cita un sondaggio dello studio Emg-Masia che dà la nuova lista al 3,5%, quanto basta per superare la soglia di sbarramento e accedere a quella parte di seggi. Famiglia, imprese, dignità sociale, infrastrutture i temi più ricorrenti nel programma che comunque, conferma Lupi, sarà quello comune a tutta la coalizione.