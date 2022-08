La giornata politica: Toti contro la sinistra sul Covid, Paita contro Toti sull’appoggio alla Meloni

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, lunedì 29 agosto 2022, relativi alle prossime elezioni politiche.

Toti (Noi Moderati): “Sul Covid la strumentalizzazione della sinistra non ha rispetto per chi in prima linea ha combattuto”

“Questo manifesto, oltre che falso, è anche offensivo verso chi ha lavorato giorno e notte per fronteggiare il Covid. La strumentalizzazione della pandemia messa in atto in queste ore dalla sinistra evidentemente non tiene conto dello sforzo di tutte le amministrazioni regionali di centrodestra, Liguria compresa, che hanno combattuto in prima linea contro il virus, conducendo straordinarie campagne vaccinali, facendo da apripista all’uso degli antivirali e contrastando tutte le tendenze no vax”. Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria ed esponente di Noi Moderati, Giovanni Toti.

“A conferma di questo, ricordo a chi fa questi manifesti che il sottoscritto vive sotto scorta proprio perché minacciato dai no vax, e come me tanti colleghi e medici impegnati in questa battaglia. Invece di diffondere fake news e manifesti falsi, Letta dovrebbe impegnarsi a fare pressioni sul ministro Speranza per dare indicazioni alle Regioni che stanno predisponendo la nuova campagna vaccinale ma non hanno ancora nessun dettaglio su come si svolgerà”.

“Sulla salute degli italiani non si scherza per raccattare un voto in più. Era più credibile il manifesto sul guanciale e la pancetta. E ho detto tutto”.

Paita (IV): “Toti centro moderato della destra? Ma per favore”

“E questo sarebbe il centro moderato della destra. Ma per favore!”. Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito dell’articolo nel quale il presidente della regione Liguria Giovanni Toti sostiene che “Se la Meloni vince e non fa il premier, è colpo di Stato”.

Costa (Nm): “Impegnati a far crescere componente moderata nel Cdx. Rappresentiamo scelta seria, competente e credibile per il futuro del Paese”

“L’obiettivo di Noi Moderati è quello di aumentare e dare più forza e centralità alla componente moderata all’interno della coalizione di centrodestra anche al fine di poter incidere maggiormente sulle scelte e sulle azioni di Governo. Dobbiamo provare a dialogare con tutti quei – troppi – cittadini che hanno perso fiducia nella politica e nelle istituzioni e che non vanno più a votare. Il nostro intento è far comprendere loro che esiste un’opportunità concreta, competente, seria e credibile, ripartendo dal dialogo e dall’ascolto dei territori. Il ruolo di una forza moderata sta proprio in questo. Sono certo che porteremo il nostro significativo contributo all’interno della coalizione”. E’ quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, esponente di Noi Moderati, intervenendo a RaiNews24.

“Più che un”Agenda Draghi’ abbiamo ereditato un ‘Metodo Draghi – prosegue Costa -, caratterizzato da pragmaticità, concretezza, coraggio e responsabilità di fare le scelte. Un modello, insomma, da mutuare e replicare e da cui la politica possa prendere esempio. Detto questo, è giusto che ogni partito, ogni coalizione abbia una propria agenda politica con progetti, impegni e priorità da sottoporre agli elettori per ottenere il consenso che permetterà di governare nei prossimi cinque anni”.

Sul Pnrr il Sottosegretario Costa rassicura che “il percorso è già stato tracciato, condiviso ampiamente con Enti locali, Regioni, Comuni, e proseguirà speditamente. Ovviamente se sarà necessario fare dei miglioramenti di buon senso ci sarà lo spazio per farli. Ma nessun investimento è a rischio”. “Nello specifico – precisa Costa – in merito alla Missione 6 Salute, l’intervento principale consisterà nel trasformare una sanità che si prende cura della malattia in una sanità che si prenda cura della persona. E questo sarà possibile mettendo in atto tutta una serie di iniziative che abbiano al centro prevenzione e medicina di prossimità e restituendo dignità al personale sanitario, anche dal punto di vista delle retribuzioni. Per molto tempo li abbiamo chiamati eroi e credo dunque che dobbiamo metterli nelle condizioni di lavorare al meglio e di esprimere al meglio le proprie competenze”.