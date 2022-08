La Democrazia Cristiana torna in provincia di Savona: ecco le proposte per il savonese

Savona. Il 10 agosto il segretario nazionale della Democrazia Cristina Renato Grassi ha attivato la presenza del partito anche in provincia di Savona. Commissario politico è stato nominato Luigi Tezel, già consigliere comunale di Laigueglia. Tezel lascia così il partito di Fratelli d’Italia di cui era mero iscritto senza ruoli direttivi.

“La nascita anche in Provincia di Savona, – hanno spiegato, – avviene in un momento concitato del panorama politico infatti a livello nazionale si sta vivendo questi giorni come ricerca di momento di aggregazione di uno schieramento centrale, alternativo sia alla destra nazionalista e sovranista, che alla sinistra in grande confusione mentale con derive verso partiti laicisti, antiproibizionisti e perfino con richiami aperti ad ideologie comuniste”.

“Nella Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana convocata on line il 9 agosto 2022 dal segretario, Renato Grassi, è stata sostenuta e approvata convintamente la linea di convergere sulla lista di Matteo Renzi. A Renzi sarà chiesto che ci sia riconosciuta la nostra identità politica, con il nostro simbolo di partito e con alcune presenze di nostri candidati autorevoli. Sarà la seminagione di un piccolo seme il quale si tramanda dal dopo guerra ad oggi che, se opportunamente coltivato, fiorirà”.

“Naturalmente auspichiamo che di questo nuovo polo centrista faccia parte anche Azione di Carlo Calenda a maggior ragione dopo la separazione da +Europa. La Democrazia Cristina si riconosce pienamente, nella scelta euro atlantica e nell’impegno ad affrontare rigorosamente ed efficacemente l’attuazione dei programmi finalizzati allo sviluppo economico del Paese, nonché a dar corpo, d’intesa con le forze sociali, ai necessari provvedimenti di tutela e incremento dei redditi dei cittadini e di lotta alle disuguaglianze”.

Quindi, ecco le proposte per il territorio savonese: “A livello savonese il nostro animo è ferito per il brutale incendio di questi giorni nell’albenganese ma con fermezza insieme agli alleati cercheremo di portare avanti tematiche importanti per la nostra provincia. Stiamo lavorando innanzitutto per portare al tavolo della politica savonese: il sostegno al lavoro nella gestione del Dossier Piaggio di Villanova; Raddoppio ferroviario senza però dimenticare che l’attività primaria della piana albenganese è l’agricoltura per la quale dobbiamo fortemente pretendere da RFI le necessarie compensazioni agricole e un serio sistema di connettività tra i centri cittadini e le nuove stazioni”.

E ancora: “Un nuovo ‘Piano Casa’ che consenta di dare una seria risposta al fabbisogno abitativo della Provincia di Savona, sono decenni che non vediamo una seria proposta di social Housing per giovani, famiglie e popolazione dal reddito basso al quale ascriviamo dopo questa inflazione e rincaro di beni anche la fascia sociale media che si sta impoverendo; Autostrada Albenga – Carcare – Predosa che non è più rinviabile. Lo sfacelo delle autostrade liguri è sotto gli occhi di tutti. Questo danneggia fortemente la nostra economia si nomini un commissario del territorio che vari subito ad un bando per una Concessione di costruzione e gestione a privati perché non possiamo più nasconderci lo Stato e la Regione sono 50 anni che deve dare questa infrastruttura al savonese nonostante società di scopo pubbliche. Siamo ancora fermi al palo. Salvaguardia delle aziende balneari il turismo è la nostra primaria fonte di Lavoro non possiamo accettare che la nostra tradizione balneare marittima venga distrutta a favore di qualche multinazionale straniera alla conquista del puro profitto”.

Infine, il capitolo legato alla sanitò: “Ultimo ma prima per importanza è la Sanità. Siamo impegnati per proporre un nuovo piano sanitario dove si vari un nuovo ospedale monoblocco a Santa Corona che rimarrà potenziato come DEA di II Livello mediante lo strumento del partenariato pubblico – Privato in cambio della dismissione dell’intero e consistente patrimonio edilizio costituito dai padiglioni ormai fatiscenti, peraltro, in una splendida zona di Pietra Ligure con evidente ritorno economico per il territorio pietrese. Facendo ciò proponiamo di dirottare le risorse del PNRR in origine destinate al Santa Corona, non risolutiva dei molteplici problemi di un ospedale a padiglioni, sull’ ospedale di Albenga. Il Santa Maria di Misericordia deve essere raddoppiato e dotato di rianimazione e pronto soccorso lo vuole popolazione, turisti e istituzioni non possiamo infatti ignorare la solidarietà concreta per questa battaglia della Chiesa Albenganese con in testa il Vescovo Mons. Guglielmo Borghetti. Solo in questo quadro del futuro che vogliamo per la sanità avremo una risposta vincente per residenti e turisti della Provincia tutta. Non vogliamo dimenticare che l’ospedale di Savona deve essere completato con il centro ictus e non scippato di specialità essendo il pilastro della Sanità Savonese. Per l’ospedale di Cairo Montenotte siamo assolutamente compatti nel sostenere le richieste della popolazione e delle istituzioni locali ad una sanità del territorio della Valbormida”.

“Su questi temi troveremo la sintesi con gli amici di Italia Viva e speriamo presto con i riformisti di Azione di Calenda ci saranno anche le nostre idee di governo della nazione e delle autonomie locali nel nuovo centro politico senza dimenticare la nostra stella polare la dottrina sociale della chiesa. Vogliamo sicuramente dare valore alle nostre idee parlare agli scontenti dei due poli ma soprattutto vorremo riportare alle urne gli astenuti e indecisi le cui percentuali sono una sconfitta della politica tutta. I due schieramenti hanno già avuto l’onore di guidare questo paese ora tocca alla vera novità di questa tornata elettorale”, hanno concluso da Democrazia Cristian.

Per informazioni, idee, iscrizioni e partecipazione alla campagna elettorale si può scrivere a: democraziacristiana-savona@gmail.com.