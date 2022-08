La crisi di governo e le elezioni “stoppano” l’iter sul nuovo carcere nel savonese

Liguria. Nuovo allarme sul sovraffollamento nelle carceri liguri e le conseguenti difficoltà operative e gestionali per la polizia penitenziaria. La Liguria penitenziaria vive una posizione di svantaggio per la mancanza del carcere di Savona, per la chiusura del Provveditorato regionale, accorpato a quello di Torino e per una consistente carenza di personale.

Una nuova struttura penitenziaria nel savonese, ritenuta tassello essenziale per il sistema ligure: ora, dopo la crisi di governo e le elezioni politiche, la procedura amministrativa avviata per il nuovo carcere rischia una fase di stallo.

Fabio Pagani, segretario regionale del settore per la Uil, sottolinea il “sold out” raggiunto a Marassi, che paga l’assenza di un penitenziario provinciale: “Sono presenti 717 detenuti, su una capienza di 550, un sovraffollamento non solo nei numeri, ma penalizzato dalla presenza di circa l’80% di stranieri – praticamente ingestibili in determinati momenti – Marassi, oggi, è soprattutto un carcere sovraffollato e in grave difficoltà. Solo grazie allo straordinario impegno della Polizia Penitenziaria, così come riconosciuto dallo stesso Direttore, garantisce dignità e vivibilità ed ha impedito una deriva degradata e degradante di una struttura al collasso non solo la mancanza di spazi nelle celle”.

Sottolinea Pagani: “A breve l’istituto non potrà più ricevere arrestati, tutti i reparti sono saturi a tappo – a preoccupare la Uil – sono anche aspetti meramente operativi. Tutto questo nell’ipocrita ed offensivo silenzio di quanti sono pronti a stracciarsi le vesti ( per pochi secondi ) nelle passerelle mediatiche e poi concorrono, di fatto, ad aggravare con legislazione sclerotica le condizioni di vita e di lavoro nelle carceri. Parimenti i saloni del Ministero e del DAP non fanno altro, ben distanti dalle frontiere e dalle prime linee, che teorizzare e progettare utopiche soluzioni impraticabili che producono effetti devastanti”.

E conclude: “Una per tutte l’apertura delle celle per tante ore al giorno non solo non ha impedito il calare dei suicidi (52 ad oggi) ma ha determinato l’esponenziale numero di aggressioni e di feriti. Noi crediamo che l’agente in sezione è lo Stato e rappresenta lo Stato. Ciò posto oggi possiamo affermare che lo Stato nelle galere è preso a calci, pugni e schiaffi. Non solo, ma si continua ad ammassare detenuti , nonostante la positività di 7 poliziotti e 18 detenuti al Covid-19. Nonostante questo i baschi blu continuano a salvare vite ed a subire umiliazioni, nell’attesa che l’amministrazione penitenziaria si renda conto che Marassi è sold out”.

Nell’ambito dello stesso Pnrr, tra gli investimenti attesi la realizzazione del nuovo carcere nel savonese, il cui iter è in corso a seguito del lavoro della struttura commissariale e che vede la Val Bormida come area territoriale indicata, in particolare nel comune di Cairo Montenotte, nel quale è stata individuata una superficie di circa 76 mila mq, a 500 metri dalla struttura che ospita proprio la scuola di polizia penitenziaria, in zona Tecchio, adiacente alle aree di Villa de Mari.

Dopo la validazione del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili, lo step successivo previsto sarebbe stato quello del via libera da parte del Comitato Paritetico – MIMS e Giustizia – sulla progettazione e l’appalto, con l’obiettivo di un appalto integrato – progetto e lavori – che possa così accelerare la costruzione della nuova e attesa struttura penitenziaria.

Tuttavia, allo stato attuale, manca ancora una conferma definitiva sulla stessa area cairese, dopo una prima fase di sopralluoghi. Sullo sfondo, dal territorio savonese, la preoccupazione che la possibile assenza di rappresentanti savonesi nel nuovo Parlamento possa ulteriormente complicare l’obiettivo di un nuovo carcere per la provincia di Savona.