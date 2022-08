Incidente in A10: grave una donna, traffico bloccato tra Genova Aeroporto e Arenzano

Liguria. Incidente questa mattina, intorno alle 8, sull’A10 nel tratto compreso tra lo svincolo dell’A26 e il casello di Arenzano (direzione Ventimiglia).

Ancora da capire le dinamiche esatte dell’accaduto: secondo le prime ricostruzioni una moto si sarebbe scontrata contro un’auto in quel momento ferma in galleria per cause da accertare. I due centauri, caduti sull’asfalto, sarebbero poi stati travolti da un’altra vettura che stava procedendo dietro di loro. Entrambi sono stati medicati sul posto prima di essere trasportati all’ospedale: in particolare uno di loro, una donna, è stata trasportata in elicottero visto le sue gravi condizioni.

Sulla tratta pesanti disagi: al momento si registrano 9 km di coda tra Genova Aeroporto e Arenzano. Per chi viaggia verso Savona e Ventimiglia, si consiglia l’uscita a Pra’, per poi proseguire sull’Aurelia fino ad Arenzano. Rallentamenti anche sulla A26, dove si segnalano lunghe code dalle gallerie di valico in poi.