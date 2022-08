Incendio e fuochi d’artificio ad Albenga, il PD replica a Ciangherotti: “Non accettiamo lezioni da lui”

Albenga. “Nei giorni terribili che hanno visto consumarsi il peggior incendio estesosi da Arnasco a Villanova e Bastia, il sindaco di Albenga è stato costantemente presente in CoC coordinandosi con i vigili del fuoco e con la protezione civile insieme a tutta la amministrazione ingauna, assessori, consiglieri di maggioranza ed anche alcuni di minoranza”. Così, in una nota, il circolo del Partito Democratico albenganese replica al duro attacco del consigliere e capogruppo di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Ciangherotti – scrivono – invece la notte del 7 Agosto, mentre divampavano le fiamme e la gente veniva sfollata dalle proprie abitazioni, festeggiava beatamente nei locali del centro storico con tanto di foto su Facebook ed Instagram a testimonianza. Il plauso e ringraziamento di tutta la comunità deve andare ai vigili del fuoco ed a tutti i volontari che con dedizione e sacrificio hanno lavorato notte e giorno per la sicurezza delle nostre case e delle persone”.

“Ora – proseguono dal circolo dem – l’incendio è pressoché domato e ben venga che si guardi avanti con l’evento al mare e lo spettacolo pirotecnico. Perché tutta Albenga ha bisogno di turismo e ripresa economica, annullare l’evento servirebbe solo a danneggiare i commercianti della zona mare e tutto il tessuto turistico commerciale ingauno”.

“L’attacco di Ciangherotti a questo evento e le accuse al sindaco sono un mero sciacallaggio, una speculazione su una tragedia che ha colpito tutto il nostro comprensorio mirata solo ad avere un briciolo di visibilità. Noi non accettiamo lezioni da questa persona. Diamo però volentieri un suggerimento non richiesto: che inizi a fare meno comunicati e lavori di più per il bene della sua città, invece di fare sparate cercando solo un poco di vanesia pubblicità”, concludono.