Fuochi d’artificio ad Albenga, Vannucci risponde alle critiche della minoranza: “Basta fandonie”

Albenga. I fuochi d’artificio di ieri sera (10 agosto) continuano ad essere al centro della politica albenganese. Dopo la polemica innalzata dalla minoranza, secondo cui sarebbe stato più consono rinviare lo spettacolo pirotecnico, considerando l’incendio che ha distrutto l’entroterra albenganese, arriva la replica dell’assessore alla Sicurezza e al Commercio Mauro Vannucci che risponde a tutti i consiglieri che ieri hanno attaccato l’amministrazione.

A partire da Roberto Tomatis: “Deve smetterla di raccontare fandonie belle e buone sostenendo che due nostre squadre di dieci uomini della protezione civile sarebbero state distratte dal controllo dell’incendio per garantire la sicurezza sul sito di sparo dei fuochi – sottolinea Vannucci -. Infatti detto servizio è stato garantito da volontari della squadra di protezione civile di Alassio, che ringrazio e che per l’occasione non erano impegnati sul sito dell’incendio”.

Per quanto riguarda quanto dichiarato dal consigliere Cristina Porro, invece, l’assessore commenta: “Osservo come la stessa, nel suo ruolo di opposizione, sostenga che i fuochi sarebbero stati sparati soltanto per un mio capriccio in quanto il sottoscritto ha un figlio che si chiama Lorenzo e ciò , quindi, in spregio all’incendio che avrebbe visto persone in serie difficoltà. Ovviamente la consigliera Porro non comprende come anche nelle avversità, l’amministrazione deve avere anche il coraggio di portare avanti le sue programmazioni poiché queste, comunque, hanno creato delle aspettative per i commercianti, stabilimenti marini e altri operatori del settore che in caso di annullamento dello spettacolo pirotecnico avrebbero subito un rilevante danno”, concetto rimarcato anche ieri dal sindaco in un comunicato stampa in cui venivano spiegate le motivazioni della scelta di non rinviare o annullare i fuochi d’artificio in programma per gli Emys Award.

Infine la replica di Vannucci alle parole dei consiglieri Ciangherotti e Distilo: “Rilevo soltanto come questi, nei loro ruoli di minoranza, non siano capaci a fare a meno di parlare soltanto per leggere sugli organi di stampa i loro nomi e i loro visi: probabilmente la circostanza li appaga e questo è l’unico motivo che può giustificare i loro interventi”.

E poi conclude: “Si impone a tal punto una domanda: ma se questi signori invece di dire, dovessero anche governare, quali sarebbero le sorti della nostra città?”.