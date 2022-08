Fuochi ad Albenga, Porro al sindaco: “Dedica ai volontari e vigili del fuoco patetica strumentalizzazione”

Albenga. “Mentre l’Incendio nell’albenganese presenta ancora roghi attivi, come appena confermato da Regione Liguria, con l’elicottero ancora in azione proprio in queste ore, vien da chiedersi come il sindaco Riccardo Tomatis possa insistere a confermare lo spettacolo pirotecnico di questa sera“. Così dichiara il capogruppo della Lega in consiglio comunale Cristina Porro.

“Perché non rinviare di qualche giorno, magari a ferragosto, i fuochi d’artificio di stasera solo per soddisfare il capriccio dell’assessore Vannucci che si vanta da anni di scegliere la data di questo evento in corrispondenza dell’onomastico del figlio? - si domanda il consigliere del Carroccio -. Numerose famiglie non sono ancora potute rientrare nelle proprie abitazioni, alcune hanno perso addirittura la casa, centinaia di ettari di bosco sono andati perduti e noi festeggiamo con i fuochi che cosa? Patetica poi la strumentalizzazione di vigili del fuoco e volontari di protezione civile alla cui memoria il sindaco vorrebbe dedicare questa serata”.

“Se il Comune ha impegnato ben 10 mila euro, ivati, di soldi pubblici, parte dei quali presumibilmente coperti da alcune sponsorizzazioni ottenute a seguito del bando per le ‘manifestazioni estive’, vi è pieno titolo di chiedere un rinvio di qualche giorno. Ogni giustificazione tirata in ballo da sindaco, giunta, consiglieri di maggioranza e circolo del partito democratico sembra come quella toppa peggiore del buco”, conclude Porro.