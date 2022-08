Funivie, Toti convocherà un secondo incontro. Sindacati preoccupati per la cassa integrazione

Liguria. Si è tenuto oggi pomeriggio l’incontro in Regione su Funivie. Presenti i sindaci di Cairo Montenotte e Savona, il presidente della provincia di Savona, Confindustria Savona, presidente autorità portuale Paolo Emilio Signorini, senatore Paolo Ripamonti, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e gli assessori regionali Gianni Berrino e Andrea Benveduti.

Il presidente Toti si è impegnato a convocare un ulteriore incontro con il commissario Signorini e Maugliani – commissario alla ricostruzione – per costruire un percorso serio e condiviso per rilanciare l’infrastruttura e tutto il comparto.

Il governatore della Regione, insieme agli assessori, ha espresso la propria disponibilità a svolgere un ruolo di ‘moral suasion’ nei confronti del ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, per accelerare le procedure finalizzate all’affidamento della nuova gestione, in particolare in relazione alla necessità di assicurare la continuità della cassa integrazione ai lavoratori coinvolti, una sessantina, utilizzando le risorse disponibili per l’Area di Crisi Complessa e valutando l’opportunità di eventuali percorsi di formazione professionale. Nel ricordare che il quadro complessivo nazionale limita l’operato del governo all’ordinaria amministrazione, Toti ha evidenziato alcuni elementi positivi, a partire dall’interesse manifestato da una cordata di imprenditori locali a partecipare alla gara che verrà bandita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale commissario per la ricostruzione dell’infrastruttura per l’affidamento della gestione.

Il commissario Signorini ha posto due tipi di problemi, che ribadirà al ministero nei prossimi giorni, per poter indire la gara per la concessione e quindi rilanciare il comparto. “E’ necessario risolvere una volta per tutte questa vertenza – sottolineano Andrea Pasa e Simone Turcotto della Cgil di Savona. Dopo oltre 40 mesi di incertezza serve mettere in campo un nuovo modello di trasporto e di gestione del comparto delle rinfuse tutelando ambiente, occupazione e sviluppo attraverso un progetto serio e condiviso con tutto il territorio”.

L’impianto è fermo da novembre 2019 quando l’alluvione ha danneggiato due piloni con conseguente fermo dell’impianto.

“Da circa 40 mesi la politica regionale e nazionale non è stata capace di costruire un progetto di rilancio di questa infrastrutture – proseguono Pasa e Turcotto -. Infrastruttura oggi più che mai indispensabile per il trasporto delle rinfuse dalla costa all’entroterra. Infrastrutture oggi come mai indispensabile per costruire un progetto ti rilancio e sviluppo dell’intero comparto delle rinfuse, attraverso una integrazione forte tra fune/ferro e parchi”.

“All’indomani del decreto infrastrutture, in cui è inserito un comma dedicato a Funivie, grazie al lavoro fatto in questi mesi dal sindacato savonese insieme alle istituzioni locali e al parlamentare Paolo Ripamonti, oggi è indispensabile che la regione Liguria smetta di essere spettatore di questa vertenza ma inizi a svolgere un ruolo di regia politico, forte e concreto di interlocuzione con i ministeri interessati e con i soggetti preposti al rilancio in primis con i due commissari. Ruolo di regia che deve essere condiviso con il territorio, con il commissario alla ricostruzione ma soprattutto con il commissario Signorini al quale chiediamo di costruire la gara per la concessione iniziando a mettere a disposizione il trasporto via ferro delle rinfuse e quindi tenere conto dell’unico progetto serio che ad oggi è stato presentato sul territorio”.

“Infine sono necessarie tutte le garanzie per i lavoratori, di continuità contrattuale, di reddito e degli ammortizzatori sociali e progettando un percorso formativo che possa intervenire per le nuove attività che il progetto di rilancio porrà in essere. Infine c’è la preoccupazione più grande, che nelle more della campagna elettorale e dalla costituzione del nuovo governo e dei nuovi ministri si possa perdere altro tempo prezioso”, hanno concluso.

Danilo Causa della Cisl Savona afferma: “La cassa integrazione finisce a novembre e se l’azienda viene messa in liquidazione al massimo si arriva a fine anno. Per le risorse ci sono quelle dell’area di crisi complessa. Signorini deve avere pieni poteri per le gestione futura. Capire se potrà affidare alla Pwr o se deve fare la gara. Bisogna capire chi sarà l’intestatario di questa azienda nel 2023 per poter dare la cassa integrazione”.

E ringrazia il senatore Ripamonti, gli assessori Benveduti e Berrino che si impegneranno a risolvere il problema cassa integrazione.