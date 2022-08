Finale Ligure pronta a modificare regolamento su dehors e spazi pubblici

Finale Ligure. Dopo il via libera nell’ultimo consiglio comunale alla riduzione del 5% sulle sanzioni, per la gestione e regolamento su spazi pubblici, occupazione del suolo e dehors Finale Ligure pensa ad un restyling, alla luce delle modifiche e deroghe in epoca Covid, con la necessità di trovare un nuovo equilibrio tra le esigenze commerciali e delle attività produttive e quelle dei residenti.

L’annuncio arriva dal vice sindaco e assessore Andrea Guzzi, intervenuto proprio a margine dell’ultima seduta consiliare e della delibera proposta dall’assessore Franco De Sciora e approvata dal parlamentino finalese: le sanzioni prevedevano, ad esempio, una maggiorazione di 75 euro a metro quadro, mentre il nuovo regolamento porterà la sanzione a circa 50 euro.

La modifica al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dunque solo il primo passo, in vista del nuovo piano dell’amministrazione comunale in risposta all’allargamento, prima per contrastare le misure anti Covid19 e poi seguendo le indicazioni governative contenute nei vari decreti, dei dehors.

E nonostante la polemica in Consiglio comunale, con la minoranza che ha accusato la giunta finalese di voler premiare chi non rispetta le regole e la maggioranza che ha ribattuto su un adeguamento consono secondo i dati e le analisi in possesso dell’amminastrazione comunale, il vice sindaco Guzzi sottolinea: “Finita la stagione, in autunno, inizieremo un percorso condiviso per definire un regolamento aggiornato all’attuale situazione e rispettoso del contesto urbanistico e territoriale di Finale Ligure”.

“E’ chiaro che il Comune si è dovuto adeguare norme nazionali, tuttavia ora è necessario rimettere mano al quadro delle concessioni e degli spazi demaniali, garantendo una soluzione bilanciata secondo criteri e parametri riconosciuti sui quali sviluppare il nuovo regolamento, ed evitare ogni criticità” conclude.