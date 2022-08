Energia, Toti: “Noi Moderati favorevoli a rigassificatori”

Liguria. “C’è chi dice: siamo gli unici favorevoli al rigassificatore di Piombino. Falso! Io sono favorevole e “Noi Moderati” siamo favorevoli a ogni rigassificatore. E lo dico con le carte in regola: la Liguria ospita un rigassificatore e ho appena autorizzato che lavori alla massima capacità”.

“Il consiglio regionale ha appena approvato anche un termovalorizzatore. C’è chi parla… noi facciamo!”. Lo scrive su Twitter Giovanni TOTI di Noi Moderati.

Il governatore ligure rilancia così nella campagna elettorale per le politiche la questione energetica e alla realizzazione di nuovi impianti e cicli produttivi di filiera.

Ma sul tema non erano mancate polemiche, in particolare sul fronte ambientalista che ha sollevato anche i dubbi UE in merito a progetti del Pnrr non legati alla transizione ecologica, con la decarbonizzazione e la dismissione della “termovalorizzazione”.

Sullo sfondo per la Liguria la definizione del piano regionale sui rifiuti nel quale era previsto un nuovo impianto in Liguria.