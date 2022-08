Elezioni politiche, Rixi (Lega): “Liste pronte, il cdx può giocarsi le sue carte. La Liguria ha bisogno di completare le infrastrutture”

Celle Ligure. Un mese e mezzo alla elezioni politiche. È conto alla rovescia per la presentazione dei candidati delle varie liste che si chiuderà il 21 agosto.

Anche in casa della Lega è quasi tutto pronto. Lo conferma a IVG.it l’onorevole Edoardo Rixi, segretario del Carroccio in Liguria.

“Candidature pronte in una campagna elettorale strana – sottolinea Rixi – che cade in pieno agosto, col caldo e la gente in spiaggia. I giochi di faranno a settembre. Credo che oggi il centro destra, anche in Liguria, possa giocarsi le sue carte con la Lega che possa dare il suo contributo anche al Governo”.

“È il momento – ribadisce il leghista – in cui bisogna fare capire ai cittadini che andare a votare serve”.

Ci saranno riconferme in lista: “Noi cercheremo di riconfermare tutte quelle persone che hanno lavorato bene. Il problema oggi – aggiunge – sarà il taglio dei parlamentari e delle liste molto corte. Dobbiamo fare in modo di risolvere il problema delle infrastrutture portando a casa non solo i soldi, ma opere finite”.