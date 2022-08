Elezioni politiche, Fratelli d’Italia scalda i motori: riunione “plenaria” al circolo di Ceriale

Ceriale. Fratelli d’Italia affila le armi e si prepara per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche che si svolgeranno il prossimo 25 settembre.

Ieri sera, presso il circolo FdI di Ceriale intitolato a Giorgio Almirante, si sono riuniti i dirigenti della provincia di Savona del partito di Giorgia Meloni.

“Ho proposto al nostro coordinatore provinciale Claudio Cavallo, che ringrazio per la sua disponibilità, di organizzare l’evento a Ceriale poiché, di fatto, qui è già iniziata la competizione per le amministrative del prossimo anno dove, il nostro partito, avrà indubbiamente un ruolo fondamentale”, afferma Fabrizio Marabello, presidente del circolo di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento cultura e innovazione.

Aggiunge il commissario provinciale Claudio Cavallo: “Questa riunione è la prima di una serie di incontri già pianificati e che avranno come sede tutti i comuni che andranno al voto nel 2023 e nel 2024. L’incontro ha avuto come obiettivo la programmazione, su tutto il territorio provinciale, dei nostri point informativi dove andremo a illustrare il nostro programma di governo e i motivi per cui, come dice Giorga Meloni, siamo pronti a risollevare l’Italia”.

L’incontro, al quale hanno partecipato i presidenti di circolo, i direttivi e i responsabili dei dipartimenti tematici, si è concluso nella terrazza dei bagni “Il Pirata” alla presenza del commissario regionale Matteo Rosso e con un saluto in diretta telefonica dell’assessore regionale Gianni Berrino.