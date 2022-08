Elezioni, la Lega candida Ripamonti e Foscolo nelle retrovie: per entrare in Parlamento servirà un “boom” padano

Savona. Paolo Ripamonti terzo nel collegio plurinominale per il Senato, Sara Foscolo addirittura quarta in quello per la Camera. Entrambi i parlamentari savonesi uscenti della Lega vengono dunque ricandidati, ma in posizioni di rincalzo: una scelta che renderà complicato rivederli a Roma.

L’elenco dei candidati del Carroccio è stato annunciato oggi a mezzogiorno, dopo che una prima conferenza stampa annunciata per ieri è stata rinviata di 24 ore (ufficialmente per l’assenza del via libera formale di Matteo Salvini). Confermate le candidature emerse negli scorsi giorni per i due collegi uninominali assegnati alla Lega: nell’estremo Ponente per la Camera ci sarà Edoardo Rixi, mentre al Senato, nel collegio di Levante, correrà Stefania Pucciarelli, attuale sottosegretaria alla Difesa.

Quanto ai plurinominali, il “colpo di scena” è rappresentato dalla candidatura come capolista al Senato dell’assessore e vicepresidente della Regione Alessandro Piana. Dopo di lui, al secondo posto ci sarà Stefania Pucciarelli (come abbiamo detto, però, candidata anche all’uninominale dove ha peraltro concrete chance di vittoria), al terzo posto l’uscente Paolo Ripamonti (referente della Lega a Savona).

Alla Camera invece in pole position ci sarà Francesco Bruzzone, nativo di Stella e parlamentare uscente. Dopo di lui è stata piazzata Laura Ravetto, 51enne di Cuneo, deputata uscente, già sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento, responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega nazionale. Poi gli uscenti Flavio Di Muro (referente del partito a Imperia) e Sara Foscolo (responsabile del dipartimento Disabilità in Liguria).

Si assottigliano ancora di più, quindi, le residue speranze della provincia di Savona di avere in Parlamento almeno un rappresentante del territorio (tolto Bruzzone, che come detto è di Stella ma che in realtà da tempo è politicamente attribuito all’area genovese). Per Sara Foscolo i giochi sembrano ormai fatti: non esiste uno scenario realistico che la veda eletta, le servirebbe un mix poco probabile di exploit elettorale del partito e ripetute rinunce in serie.

Qualche flebile speranza la ha invece Ripamonti. Pucciarelli come detto è candidata infatti anche all’uninominale: il politico di Laigueglia potrebbe quindi riuscire a entrare in Senato se Pucciarelli vincesse la sua sfida elettorale e se il Carroccio facesse un ottimo risultato (superiore alle attuali previsioni) sbloccando il secondo seggio al plurinominale.

Tutti i parlamentari uscenti sono stati ricandidati “perché hanno lavorato bene – spiega Edoardo Rixi – e garantiscono rappresentanza a tutti i territori. Una scelta di continuità per il territorio: abbiamo indicato sia negli uninominali sia come capilista dei proporzionali candidati liguri. La Lega ha deciso di ricandidare tutti i parlamentari uscenti perché hanno lavorato bene e garantiscono rappresentanza in tutti i territori. La Liguria è una delle regioni più colpite dal taglio dei parlamentari, ora sta a noi – candidati, militanti, sostenitori e amici – portare a casa un risultato che permetta al maggior numero possibile di parlamentari di rappresentare il territorio e una rappresentanza ligure di peso nel prossimo Governo”, conclude Rixi.

Inoltre ci sarà un deputato ligure che correrà in Veneto: si tratta dello spezzino Lorenzo Viviani che sarà al secondo posto a Padova e Rovigo. “Un riconoscimento al suo impegno e alla sua attività per il mondo della pesca a livello nazionale”, è la spiegazione del segretario regionale Edoardo Rixi.

Di seguito l’elenco dei candidati e i loro curriculum.

LIGURIA – COLLEGIO UNINOMINALE CAMERA 1 Rixi Edoardo, 48 anni, Genova, deputato, componente Commissione Trasporti, già sottosegretario e vice ministro al Mit, già assessore regionale allo Sviluppo economico in Liguria, responsabile dipartimento Infrastrutture e trasporti Lega Salvini Premier, segretario Lega in Liguria. LIGURIA – COLLEGIO PLURINOMINALE CAMERA Bruzzone Francesco, 60 anni, Stella (Sv), senatore uscente, componente Commissione Territorio e ambiente, già presidente del Consiglio regionale della Liguria, responsabile dipartimento Attività venatorie Lega Salvini Premier. Ravetto Laura, 51 anni, Cuneo, deputato uscente, componente Commissione Affari costituzionali, già sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, responsabile dipartimento Pari opportunità Lega Salvini Premier. Di Muro Flavio, 35 anni, Ventimiglia, deputato uscente, componente commissioni Affari costituzionali e Giustizia, referente provinciale della Lega a Imperia. Foscolo Sara, 48 anni, Pietra Ligure (Sv), deputato uscente, componente commissioni Affari sociali e Questioni regionali, consigliere comunale a Pietra Ligure, responsabile dipartimento Disabilità Lega in Liguria.