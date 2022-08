Danni maltempo in Liguria, la Regione: “Valutiamo la richiesta dello stato di calamità”

Liguria. Dopo l’estensione per tutta la giornata odierna del codice giallo, già attivo fino al primo pomeriggio, Regione Liguria ha preso contatti con gli assessori alla Protezione civile di Toscana e Emilia Romagna interessate da un’analoga perturbazione per valutare una richiesta congiunta di stato di calamità, in conseguenza dei danni patiti dai tre territori.

Un temporale associato a una violentissima grandinata con forti raffiche di vento ha investito la zona del Tigullio tra le 7.00 e le 7.30 di questa mattina, provocando numerosi danni e allagamenti. Decine gli interventi per i vigili del fuoco.

“Stiamo iniziando a contare i danni al patrimonio pubblico e privato rispetto a un evento che è stato molto impattante per i territori colpiti. Nelle prossime ore valuteremo con Toscana e Emilia Romagna una richiesta congiunta di riconoscimento dello stato di emergenza, soprattutto per gli ingenti danni patiti dai privati”. Così il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Protezione Civile dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta questa mattina in Liguria.

“Anas – continua l’assessore alla Protezione Civile – invece è al lavoro per il ripristino della viabilità della statale 432 sul tratto interrotto a causa della caduta di alcuni alberi. La riapertura è prevista per le ore 20 mentre è in graduale ripresa il traffico sulla Linea Genova – La Spezia dopo la riapertura anche del secondo binario (lato monte) tra Chiavari e Sestri Levante”.