Covid, ospedalizzati in risalita (+18) in 24 ore: due i decessi

Liguria. Tornano lievemente a salire i numeri del Covid in Liguria. Ci sono 313 nuovi positivi a fronte di 2.557 test tra antigenici e molecolari: per la Asl 2 i nuovi contagi sono 74 (il totale nel savonese è di 2.138).

Crescono di 18 unità i ricoverati che oggi sono 376, ovvero 18 in più rispetto a ieri: nei presidi ospedalieri dell’azienda sanitaria savonese gli ospedalizzati sono saliti di 4 unità rispetto a ieri (66). Stabili le terapie intensive (+1 nel savonese).

Calano le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 10.862, quindi 715 in meno rispetto a ieri.

Due i decessi segnalati nel bollettino emesso da Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero: si tratta di due donne di 86 e 87 anni decedute all’ospedale Villa Scassi.

Sull’andamento della pandemia e l’incidenza del virus resta alta l’attenzione, in particolare in vista dell’autunno e del ritorno a scuola per migliaia di studenti savonesi e liguri. Il flop della quarta dose per le persone più fragili e lo spauracchio delle varianti mettono comunque in apprensione la stessa sanità savonese, che ha già visto un incremento di contagi a luglio e che ora attende risposte dal nuovo piano sanitario regionale, con rinforzi e nuovo personale.