Covid, netto calo dei ricoveri nel savonese: scende l’incidenza del virus

Liguria. Cala di quasi tre punti percentuali il tasso di positività al Covid, in rapporto ai tamponi effettuati, in Liguria.

Oggi, secondo il bollettino quotidiano di Regione Liguria, redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero, a fronte di 9.736 test tra antigenici e molecolari, ci sono stati 1.055 nuovi casi, un tasso di positività del 10,8% (ieri era al 13.6%). Nel savonese i nuovi positivi sono 183 (il totale dei casi è attualmente di 1.733).

Calano i ricoverati che a oggi sono 320, quattro in meno rispetto a ieri e salgono di una unità i ricoverati in terapia intensiva che oggi sono 8. Per la Asl 2 savonese la riduzione più marcata degli ospedalizzati, ben 6 in meno rispetto a ieri.

Calo progressivo e costante delle persone in isolamento domiciliare: a oggi sono 7.285, ovvero 460 in meno rispetto a ieri.

Quattro decessi avvenuti il 20 e il 22 agosto scorsi: si tratta di due donne di 90 e 95 anni e due uomini di 91 e 97 anni. Dall’inizio dell’emergenza pandemica i morti Covid in Liguria sono stati 5.518.