Coppa Liguria, settimana prossima si comincia: Speranza-Savona l’anticipo, spicca San Francesco Loano-Vadese

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le province rappresentate nei gironi dall’A all’F, raggruppamenti i quali appaiono come particolarmente agguerriti con un focus speciale dedicato all’ultimo citato, ovvero quello in cui è stato inserito il Savona di mister Ermanno Frumento.

L’inserimento della Vecchiaudace Campomorone ha fatto saltare i piani del Vecchio Delfino, club che in caso di “girone triangolare” sperava di poter chiedere alla federazione di iniziare una settimana dopo rispetto al fine settimana del 4 settembre in modo tale da poter sciogliere gli ultimi dubbi legati alla composizione della rosa a disposizione del tecnico biancoblù.

Alla fine però, come già specificato, non sarà così, anzi: sarà proprio il Savona infatti ad inaugurare l’edizione 2022/2023 della Coppa Liguria, il tutto in un derby, quello contro lo Speranza, che si prospetta come davvero interessante.

Per quanto concerne invece le altre gare della prima giornata, tra le savonesi spicca il big match che vede la San Francesco Loano opporsi alla Vadese, questo mentre l’Andora sarà chiamata ad un’ostica trasferta contro la Virtus Sanremo.

Di seguito ecco il programma completo dei match ed i gironi in cui sono state divise le formazioni partecipanti.

Calendario prima giornata

3 settembre ore 18:00

Girone F

Savona Fbc – Speranza

4 settembre ore 18:00

Girone A

Oneglia – Camporosso

Virtus Sanremo – Area Calcio Andora

Girone B

Pontelungo – San Filippo Neri

Girone C

San Francesco Loano – Vadese

Girone D

Aurora Calcio – Millesimo

Quiliano&Valleggia – Plodio

Girone E

Mallare – Altarese

Veloce 1910 – Priamar

Girone F

Letimbro – Vecchiaudace Campomorone

Di seguito la composizione dei gironi

Girone A

Area Calcio Andora

Camporosso

Oneglia

Virtus Sanremo

Girone B

Pontelungo

San Filippo Neri Yepp Albenga

Vadino

Girone C

San Francesco Loano

Spotornese

Vadese

Girone D

Aurora Calcio

Millesimo Calcio

Plodio

Quiliano&Valleggia

Girone E

Altarese

Mallare

Priamar

Veloce 1910

Girone F