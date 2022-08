Concerto di Mahmood, elezione di Miss Liguria, desbarassu e appuntamenti benefici: tanti eventi questo weekend nel savonese

Savonese. In arrivo un altro fine settimana carico di eventi nel savonese. Il concerto di Mahmood, l’elezione di Miss Liguria e del Più bello d’Italia dal 1979, oltre sagre, il desbarassu a Savona e un concerto benefico per la protezione civile a Varazze. Questi sono solo alcuni dei tanti appuntamenti da non perdere sul nostro territorio. Vediamoli insieme.

L’ATTESO CONCERTO DI MAHMOOD A LOANO

L’attesa è finita, sabato 27 agosto sul palco di Loano allestito in Piazza Italia salirà il noto cantautore Mahmood che intratterrà il pubblico in concerto. Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo. Appuntamento alle 21.30.

LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA DI BORGIO VEREZZI OMAGGIA MONICA VITTI

A Borgio Verezzi sabato ci sarà la 28esima Rassegna Cinematografica estiva al Cinema Teatro Vittorio Gassman. Nell’anno della scomparsa di Monica Vitti l’appuntamento sarà proprio teso a omaggiare l’illustre attrice. In particolare, verrà proiettato – a ingresso gratuito – il film “Polvere di stelle”, regia di Alberto Sordi. Nel cast anche Monica Vitti. Tra le attrici italiane, Vitti è stata una delle più amate. È riuscita a farsi strada nel mondo del cinema grazie alla sua intelligenza e ad un grandissimo senso dell’umorismo. Non era facile, nella stagione d’oro delle maggiorate, imporsi nel mondo dello spettacolo. Appuntamento alle 21.15.

AD ALBENGA SI ASCOLTA MUSICA SORSEGGIANDO BUON VINO

Ad Albenga un fine settimana all’insegna della musica, del cibo e del buon vino. “Musica che Gira in Centro” è l’evento organizzato dal Comune di Albenga in collaborazione con l’Associazione Culturale ZOO che vedrà concerti e momenti di intrattenimento in tutte le piazzette del centro storico ingauno a partire dalle ore 17 e fino all’1 di notte. Un mare di musica, per tutti i gusti, insomma. Sarà un sabato sera tutto da vivere con il valore aggiunto dell’evento “Calici di musica” che, in Piazza dei Leoni, abbinerà la rinomata produzione locale di vino con la degustazione di tre ricette De.Co. e la magia delle note del pianoforte di Veronica Rudian. Sempre ad Albenga, sabato e domenica si terrà “Bastia in Festa”. L’iniziativa ha lo scopo principale di raccogliere fondi per ristrutturare l’oratorio, edificio storico del 1400, per organizzare eventi per i bambini e le persone anziane della parrocchia. Appuntamento con la buona cucina e la musica dei dj.

DUE APPUNTAMENTI CON LA BELLEZZA

Domenica 28 agosto Loano diventa capitale ligure della bellezza: alle 21 in piazza Italia si terrà la finale di Miss Liguria. Sul palco si ritroveranno le otto ragazze che hanno conquistato le fasce nelle pre-finali tenutesi nei giorni precedenti a Bardineto, Sanremo, Toirano, Genova e Loano. Accanto a loro ci saranno altre dodici ragazze che, nelle stesse occasioni, hanno ottenuto i migliori punteggi da parte delle varie giurie. Tra le finaliste ci sarà anche Miss Riviera delle Palme. Saranno venti in tutto le finaliste in gara. La ragazza eletta Miss Liguria andrà poi a disputare la finale nazionale di Miss Italia.

Di bellezza si parla anche ad Alassio. Torna infatti dopo 27 anni la finale nazionale del concorso di bellezza e talento maschile ideato nel 1979 dai fratelli Antonio e Silvio Fasano assieme all’artista torinese Rudy Valli. Stiamo parlando dell’evento “Il più bello d’Italia dal 1979”. La manifestazione ha accompagnato al successo nel mondo dello spettacolo giovani talenti quali Giorgio Mastrota (eletto nel 1988), Gabriel Garko (vincitore dell’edizione 1991), Ettore Bassi (1992), Beppe Convertini (1993), Raffaello Balzo (1999). L’anno scorso aveva vinto Mattia Semeria De Regibus. Sabato 27 agosto la presentazione dei concorrenti e poi l’apertura ufficiale. Sul palco, vip come il giornalista critico gastronomico e conduttore televisivo Edoardo Raspelli, il comico Marco Carena, modelle come Nina de Caprio e molti altri.

“ULTIMA PUNTATA” DEL FESTIVAL DELLA CULTURA 2022 DI ALASSIO: SUL PALCO IL COMICO RICCARDO ROSSI

Ad Alassio sabato si chiude la carrellata cinematografica delle serate estive del Festival della Cultura. A chiudere in bellezza il noto attore comico Riccardo Rossi conosciuto sia sul piccolo che sul grande schermo. Riccardo Rossi, artista romano eclettico e versatile, intratterrà il pubblico alle ore 21.30 in Piazza Partigiani.

A “PAROLE UBIKATE IN MARE” VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ESORDIO NELLA LETTERATURA NOIR

E’ quasi arrivata alla conclusione la rassegna letteraria “Parole ubikate in mare 2022” a cura della Libreria Ubik di Savona che ha visto sul palco di Albissola Marina e Savona tanti autori di altissimo livello. Domenica 28 agosto si torna in Piazza della Concordia ad Albissola Marina: sul palco salirà la famosa attrice Veronica Pivetti che presenterà il suo romanzo “Tequila bang bang. Un giallo messicano”, edito Mondadori. Si tratta di un esordio nel noir per Veronica Pivetti.

IL DESBARASSU A SAVONA

Sabato 27 agosto torna il Desbarassu a Savona con tanti sconti, promozioni e occasioni per tutti. Un’appuntamento estivo con lo shopping in centro città che offre la possibilità di trovare capi di abbigliamento e accessori adatti a ogni esigenza. Le vie della città si animeranno con stand dai mille colori e innumerevoli interessanti occasioni per lo shopping di fine stagione. Sarà l’occasione per acquistare capi a un prezzo straordinario e un momento particolare per vivere la città e scoprire anche le sue bellezze artistiche.

CONCERTO BENEFICO A VARAZZE

Domenica un importante concerto benefico organizzato dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. Si intitola “OperAzione Melodramma”. L’evento è patrocinato dalla Città di Varazze e il ricavato della serata verrà destinato alla Protezione Civile di Varazze. Durante la serata presso l’oratorio San Bartolomeo si esibiranno Antonella Fontana, Paola Arecco e Silvia Schiaffino. Il programma prevede un alternarsi di brani vocali e strumentali appartenenti principalmente al repertorio del Melodramma, attraverso le melodie più belle scritte da Bellini, Cilea, Verdi e Rossini.

APPUNTAMENTO CON LE SAGRE

Spazio ovviamente anche alle sagre. Sabato grande intrattenimento con “Rialto in Musica”, previsti balli, buona musica e cibo. L’appuntamento con il cibo è dalle ore 19.30: ci saranno stand gastronomici con ravioli, salsiccia, focaccini e tanto altro. Si balla invece dalle 20.30 in località Chiesa.

Nella stessa giornata a Loano è invece prevista la 41esima sagra “Cuello cu passa u cunventu” con menù tipico ligure. Si tratta di un appuntamento benefico organizzato dalla parrocchia di Santa Maria Immacolata per aiutare le 59 famiglie in difficoltà sostenute dal Banco di Solidarietà di Loano. Gli stand gastronomici apriranno alle 19, durante la serata previsto dj-set con Dj Giallo.

AL PARCO ASINOLLA CI SI DIVERTE CON GLI ANIMALI, SI MANGIA E SI GUARDANO LE STELLE

Infine, il parco Asinolla sulle alture di Pietra Ligure propone un altro fine settimana a contatto con la natura. Nel pomeriggio di sabato spazio al format Fun4Kids con coccole, giochi e divertimenti con asini e cavalli presenti nel parco. Sarà anche possibile dedicarsi allo slowtrekking e alle passeggiate con gli amici asinelli nei sentieri dell’entroterra. Seguirà una serata speciale sotto le stelle e la grigliata di carne o di pesce (su prenotazione), organizzata dal servizio di ristorazione “Il Vagabondo”. Sarà presente l’associazione astrofili Orione, che guiderà nell’osservazione delle stelle.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti previsti in questo ricco weekend di fine agosto. Per consultare tutti gli eventi in programma sul territorio, con ricerca personalizzata, vai alla sezione gratuita “Eventi” di IVG.it.