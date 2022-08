Commissariato di Alassio, il Sap: “Organici sofferenti ma la sicurezza resta l’unico obiettivo”

Alassio, come ogni anno, diventa uno dei luoghi di ritrovo dei giovani e più in generale di molti turisti. “Una città che offre molte potenzialità in termini di divertimento ed attira giovani dalla Liguria e dal basso Piemonte, ma che – denuncia il segretario provinciale del SAP Roberto Frumento – dispone di un numero ridotto di forze di Polizia, con una media d’età considerevole”.

“Nonostante le indubbie criticità, il dispositivo di sicurezza tiene e sostiene le richieste dei cittadini – prosegue il sindacalista – grazie anche ai colleghi addetti a servizi importanti come quelli di supporto e amministrativi, come ad esempio i servizi dell’Ufficio Licenze, Armi e Passaporti o Immigrazione, che concorrono loro stessi a coadiuvare le pattuglie del Controllo del Territorio, composto da colleghi di grande professionalità, sanando molte delle criticità dell’organico. Ed i risultati si vedono sia in termini di interventi che in termini di prevenzione generale finanche giungendo a denunce ad arresti”.

“Arrivato in città anche personale temporaneamente aggregato, che affiancherà le volanti del Commissariato nel controllo del Territorio – prosegue Frumento – certamente un grande sforzo da parte dell’amministrazione che mette in campo un dispositivo rafforzato per fronteggiare questa parte importante dell’estate alassina, segno di attenzione e lungimiranza dal momento che queste scelte vanno pianificate per tempo, ed il SAP in questo contesto è stato certamente d’impulso”.

“Ci auguriamo e chiediamo che l’affiancamento del personale aggregato possa avvenire su tutti i turni, o quantomeno con particolare attenzione a quello notturno, specialmente sul fine settimana, questo per aiutare l’equipaggio di volante, ed assicurare loro operatività e sicurezza. Restando all’oggi, non si può che essere soddisfatti di tutto l’impegno che i colleghi stanno mettendo giorno dopo giorno, mi auguro che i cittadini di Alassio continuino a supportarli con quella fiducia che gli hanno fin qui sempre manifestato” conclude.