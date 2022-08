Antonio Bissolotti nominato coordinatore ligure di “Noi con l’Italia”

Liguria. A Roma, presso la sede nazionale del movimento, Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, ha nominato l’avvocato Antonio Bissolotti coordinatore politico della Liguria al fine di “coordinare l’attività del nostro Movimento politico sul territorio anche in vista dei prossimi impegni elettorali”, come testualmente recita l’atto di nomina.

Conseguentemente Bissolotti, già segretario politico di Liguria Popolare, affiancherà il sottosegretario Andrea Costa al tavolo delle trattative con Giovanni Toti e gli altri leader moderati nel delicato compito di individuare i componenti delle liste comuni liguri di Camera e Senato per le prossime elezioni politiche nazionali.

“Ringrazio Maurizio Lupi del prestigioso incarico che mi viene affidato. Cercherò di svolgerlo al meglio per far crescere il movimento in Liguria condividendo strategie e decisioni con gli amici dell’esecutivo regionale”, dichiara il nuovo coordinatore.

“Continua la mia quotidiana collaborazione con il sottosegretario Andrea Costa – prosegue Bissolotti – che in questi anni ha svolto uno straordinario lavoro al Ministero della Salute in uno dei momenti più drammatici del nostro Paese”.

“La missione di Noi con l’Italia consiste nel rappresentare con pacatezza e determinazione l’ala moderata del centrodestra che si candida al governo del Paese per i prossimi cinque anni”, conclude Bissolotti.