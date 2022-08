Albenga, Riccardo Minucci di Azione lascia il centrodestra e va nel gruppo misto

Albenga. Mentre a livello nazionale stavano divampando le polemiche e l’attesa per la decisione di Calenda, leader di Azione, sulla scelta di allearsi o meno con il Partito Democratico, nel consiglio comunale ad Albenga del primo agosto, il rappresentante del partito Riccardo Minucci ha consumato la rottura con il fronte del centrodestra ingauno, con la scelta di separarsi e passare al gruppo misto.

Una scelta che, dopo la decisione di Calenda di entrare nell’alleanza elettorale con i dem, potrebbe anche rappresentare un passo di avvicinamento verso l’amministrazione Tomatis.

Minucci ha affidato ad un post social, che riportiamo integralmente, i motivi della sua scelta: “Circa un anno e mezzo fa, ho deciso di aderire ad Azione, il partito guidato dal Segretario Carlo Calenda, nel quale ritrovavo e ritrovo tutt’oggi quei valori liberal-riformisti in cui mi riconosco e ritengo siano la base imprescindibile di ogni buona amministrazione. Pur riscontrando la perplessità di alcuni amici di Partito, avevo deciso di mantenere ferma la mia collocazione all’interno della coalizione di centrodestra ingauna, poiché non ritenevo corretto rompere il patto politico con il quale ci eravamo presentati agli elettori per amministrare la città”.

“I membri di Azione hanno compreso le mie ragioni e rispettato la mia scelta. Tuttavia, nell’ultimo anno si sono venute a creare una serie di condizioni che hanno reso ineludibile il mio passaggio all’interno del gruppo misto, formalizzato nel Consiglio Comunale di ieri sera. Infatti, da oltre un anno, pressappoco in concomitanza alla mia iscrizione ad Azione, i contatti con gli altri esponenti dell’opposizione sono stati di fatto inesistenti, limitati a qualche comunicazione di cortesia, mai avente ad oggetto qualsivoglia questione politico-amministrativa”, ha proseguito.

“Di ciò è riprova il fatto che nello stesso lasso di tempo, non è stata più presentata in Consiglio Comunale una proposta del centrodestra, contenente anche la mia sottoscrizione. Questo a prescindere dal fatto che ne condividessi o meno il contenuto, ma per semplicemente perché non mi sono state neanche proposte. In secondo luogo, sia l’allora coordinatore della mia lista, sia l’allora candidato sindaco hanno, in maniera più o meno marcata, preso le distanze dal partito di cui erano espressione alle ultime elezioni comunali, segnando di fatto uno spartiacque politico all’interno della coalizione”.

“A ciò si è aggiunto, in seguito alla fuoriuscita del Presidente del Consiglio dalla maggioranza, il tracciamento di un nuovo perimetro della coalizione, la quale oggi ricomprende anche lui e ne sono prova gli atti sottoscritti in piena condivisione, nonché le argomentazioni e le critiche, di identico contenuto, all’operato della maggioranza. Nel rispetto del patto di coalizione in questo periodo ho ingoiato anche qualche boccone amaro e sostenuto ‘slanci’ di cui spesso condividevo in minima parte il contenuto”, ha aggiunto ancora.

“In realtà, da tutto quanto precede, è più corretto affermare che si è venuta a formare una vera e propria nuova coalizione, con nuovi interpreti, nuovi programmi e nuove strategie. La scelta strategica di questa nuova coalizione è stata frutto di scelte altrui: inserire un nuovo elemento, escludendone un altro. Date tali premesse, su troppi aspetti abbiamo visioni inconciliabili per poter condividere seriamente un programma politico”.

“Da ciò consegue che (ormai da tempo) la coalizione che si è presentata alle elezioni comunali del 2019 non esiste più. Perciò non vi è ragione di tentare di camuffare il proseguimento di un percorso comune che non esiste più. Continuerò questo mio percorso da consigliere basandolo sulla serietà delle proposte e sulla costruttività delle critiche, valutando sempre il merito di ogni atto discusso in Consiglio, senza pregiudizi e preclusioni nei confronti di nessuno. Perché questa è una scelta politica che nulla ha a che fare con i rapporti personali”, ha concluso Minucci.