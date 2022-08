Albenga, ordinanza contro l’asporto di vetro e lattine. Tomatis (FdI): “Solita farsa contro la movida”

Albenga. “Punirne uno per educarne cento. L’ordinanza del sindaco Riccardo Tomatis che vieta l’asporto di vetro e lattine è da modificare”. Lo denuncia Roberto Tomatis, capogruppo di FdI in consiglio comunale.

“Giusto usare il bastone contro chi sgarra, ma questo provvedimento colpisce chi le regole le rispetta e in questo caso ci rimette pure. E nel mirino sono i commercianti – dice il consigliere Tomatis – L’ordinanza del Comune risponde certamente a ragioni di sicurezza e di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e si applica a tutte le notizie di esercizi di vicinato”.

“Ma il provvedimento – afferma il consigliere Tomatis – rischia di essere tutt’altro che efficace, visti gli altri anni in cui la maggior parte delle bottiglie di vetro venivano comprate in altro modo, come ad esempio da comuni vicini non soggetti a restrizioni oppure da venditori abusivi improvvisati, per poi essere portate in zaini e sacchetti. La verità è che un’ordinanza del genere più che colpire il consumatore finale, cioè le persone che ubriacandosi non mantengono il controllo, colpisce gli esercizi commerciali che vendono un prodotto che non è fatto per essere consumato sul posto ma per essere portato anche a casa o in altra attività commerciale”.

“Questa ordinanza riduce di mezz’ora se non di un’ora di vendita nelle ore cruciali della giornata. – dice Tomatis – invitiamo il sindaco a rimodulare l’ordinanza che deve impedire il consumo in strada e quindi tutelare il decoro non la vendita al dettaglio diretta a coloro che vogliono consumare a casa in tutta normalità”.

“C’è di più – prosegue Tomatis – questa ordinanza danneggia i titolari delle attività commerciali che fino alle 19,30 vanno a fare la spesa per rifornire la propria attività di ristorazione – somministrazione non possono più fare acquisti perché ovviamente facendo la spesa in grossi centri commerciali presentando la partita Iva anche in quel caso viene impedito di vendere alcol perché l’ordinanza pone dei limiti – e conclude – ci auguriamo che si possa trovare un punto di incontro tra amministrazione e attività produttive”.