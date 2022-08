Albenga, il mea culpa di Distilo: “Pentito di aver fatto vincere il sindaco Tomatis. Sbagliando si impara”

Albenga. “Oggi più che mai devo ammettere che mi dispiace tantissimo aver contribuito in maniera decisiva alla vittoria del sindaco Tomatis, ma d’altronde sbagliando s’impara. E noi persone umili siamo in grado di ammettere i nostri errori”.

Il mea culpa, seguito da una lunga sequela di attacchi, porta la firma del presidente del consiglio comunale di Albenga ed ex membro della maggioranza Diego Distilo che, una volta fuoriuscito, si è reso protagonista di diverse polemiche con la giunta guidata dal sindaco Riccardo Tomatis.

Il terreno di scontro, ieri sera, è stato nuovamente il parlamentino ingauno, dove Distilo ha attaccato su diversi punti all’ordine del giorno: dal bilancio all’intitolazione della nuova piazza sul lungomare fino ai lavori relativi agli argini del fiume Centa.

“Ieri sera in consiglio comunale abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di come questa maggioranza non incida in nessun modo sulle scelte che si stanno facendo, – ha tuonato Distilo. – E’ stato approvata una variazione di bilancio con spese organizzate e pianificate dai dirigenti e funzionari del Comune di Albenga senza nessuna indicazione di carattere politico. Il 28 aprile era stato approvato l’avanzo di amministrazione di circa 1 milione di euro non spendendo i soldi nel 2021 nel sociale ed in altri assessorati e proprio nello stesso consiglio il sindaco aveva detto che questi soldi verranno investiti in maniera lungimirante”.

“Peccato non sia stato così: l’avanzo di amministrazione è stato investito per spese di ‘Ordinaria Amministrazione’, con i consiglieri comunali che sembravano quasi non ne sapessero nulla. La spesa più intelligente è l’acquisto di uno scuolabus per 78mila euro sperando che però ci siano gli autisti disponibili perché il Comune si affida alle cooperative per il personale. La proposta della multi servizi era proprio per intervenire in queste problematiche ma si vede che si preferisce agevolare le cooperative e altri chissà perchè?”, ha proseguito.

Quindi un passaggio sulla mancata intitolazione della nuova piazza sul lungomare a Giacomo Gandolfo, proposta proprio dallo stesso Distilo: “La cosa più divertente della serata è stata la bocciatura della mozione da me presentata per intitolare la piazza ad un albenganese, mentre la maggioranza ha preferito un genovese (De Andrè) anche se forse a questo punto sarebbe stato meglio intitolarla ai due grandi artisti voluti da questa amministrazione: Max Gazzè o Jovanotti peccato che uno sia saltato e l’altro sia andato a Villanova e non ad Albenga”.

Infine, ultima considerazione sull’ordine del giorno da presentare in Regione Liguria per la pulizia del Fiume Centa: “L’amministrazione ha voluto solo mettere le mani avanti sapendo che nel periodo di piena ci saranno grossi rischi per la città dovuto all’immobilismo politico di questa amministrazione che non dialoga con la Regione Liguria ottenendo nessun risultato, come sta accadendo per il nostro ospedale”, ha concluso Distilo.