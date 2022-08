Albenga, Ciangherotti: “Interventi stradali, maggioranza boccia mie proposte poi le finanzia…”

Albenga. “Capisco che la maggioranza detesti darmi ragione e piuttosto che farlo spesso arriva al punto di bocciare le mie mozioni salvo poi ridursi ad approvare provvedimenti che di fatto ricalcano le mie richieste. Ed è proprio quello che è accaduto ancora recentemente, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, durante il quale l’amministrazione guidata dal sindaco Tomatis ha approvato i lavori per il rifacimento del manto stradale di due strade”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Il consigliere forzista aveva presentato in consiglio comunale due mozioni aventi ad oggetto il rifacimento della strada dissestata a Lusignano in prossimità del piazzale della chiesa e l’intervento sul manto stradale dell’ultimo tratto di via Papa Giovanni XXIII (quest’ultima sottoscritta insieme ai colleghi consiglieri capigruppo Cristina Porro e Gerolamo Calleri): “Entrambe le istanze sono state bocciate a suon di voti contrari della maggioranza – ricorda Ciangherotti -, ma a quanto pare le mie mozioni alla fine sortiscono sempre l’effetto desiderato, ovvero il raggiungimento del risultato più vantaggioso per i cittadini albenganesi e di questo sono orgoglioso. Infatti entro fine novembre dovrebbero partire i lavori su Via Papa Giovanni, entro gennaio prossimo i lavori sulla strada dissestata laterale alla Chiesa di Lusignano ”.

“Immagino non sia semplice per una maggioranza distratta e arrogante come quella guidata dal sindaco Tomatis dover votare a favore di un provvedimento presentato dalla minoranza, dal sottoscritto in particolare – prosegue il capogruppo albenganese -. Dall’inizio di questa amministrazione comunale questa giunta ha sempre dimostrato di essere un passo indietro alle esigenze della città. Si attivano solo quando qualcuno gli suona la sveglia e, come in un asilo, fanno i dispetti tipici dei bimbi piccoli”.

Conclude Ciangherotti: “Ormai siamo arrivati al punto che la maggioranza boccia le proposte della minoranza per poi riportare in consiglio la discussione delle stesse pratiche. Ma non bastava votare subito a favore? Perché bocciare una proposta per poi riproporre in un secondo tempo la discussione sugli stessi contenuti? Forse per il sindaco è una questione di meriti? La verità è che questo atteggiamento dimostra come Tomatis non abbia minimamente idea di come debbano lavorare le istituzioni rappresentate in un consiglio comunale. La collaborazione e il riconoscimento del lavoro svolto negli interessi della collettività cedono il posto ai protagonismi e alla ricerca dei facili consensi. Tuttavia, ben vengano le mozioni bocciate, se alla fine i risultati sono questi. Comincerei a preoccuparmi se le prossime mozioni dovessero essere accolte favorevolmente. E per quanto riguarda i capricci della maggioranza, ce ne faremo una ragione”.