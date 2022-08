Ad Alassio Salute attivo il servizio di televisita fino a fine ottobre

Alassio. Anche quest’anno l’Assessorato alle Politiche Sanitarie ha istituito, in collaborazione con il Centro Medico Alassio Salute, il servizio di “Televisita” tramite l’utilizzo della piattaforma Liguria Digitale di cui il Comune di Alassio risulta socio avendo acquistato lo scorso anno una quota della Società.

Il Servizio di Televisita, rivolto ai turisti, (ma utilizzabile anche dai residenti) iniziato ad agosto avrà termine alla fine di ottobre 2022. La copertura di spesa è stata stanziata dal CLT, quindi dall’introito della quota di soggiorno.

L’erogazione del servizio di telemedicina e di gestione delle fasi di prevenzione, monitoraggio ed interventi sanitari nell’ambito dell’accoglienza turistica avverrà secondo le seguenti modalità:

– disponibilità di numero unico di emergenza al quale i turisti potranno rivolgersi tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 9:00 alle ore 19:00, anche con la copertura pediatrica, per lo svolgimento dei seguenti servizi: telemonitoraggio o monitoraggio telefonico in televisita e teleconsulto anche con hardware del paziente (anche tramite cellulare); visita presso centro medico o visita domiciliare – attivazione GSAT – test sierologici ( se sospetto COVID) – eventuale invio al Pronto Soccorso – monitoraggio a distanza – utilizzo di diagnostica di primo livello;

– le predette richieste di intervento saranno attivabili presso le tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e “seconde case” detenute da turisti (non residenti) sul territorio comunale;

Numero telefonico reperibilità: 3770985558.