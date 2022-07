Zonta Club Alassio-Albenga, la nuova presidente è Barbara Montagna

Alassio/Albenga. Barbara Montagna è la nuova presidente del club Zonta Alassio-Albenga. Il passaggio delle cariche avvenuto, nel mese di giugno, nel suggestivo ristorante Babette di Albenga, con l’emozionante passaggio del “martelletto” del comando del club per il futuro biennio zontiano.

La nuova presidente, socia del club dal 2016 per sostenere la missione zontiana, che ha l’obiettivo di migliorare lo stato della donna in tutti i settori, è impegnata professionalmente come imprenditrice titolare dell’omonima attività e dal 1997 come componente del direttivo dell’associazione di categoria Confartigianato di Albenga, ha espresso la sua gioia e la sua gratitudine a tutte le socie presenti per la collaborazione che riceverà nel portare avanti le attività del club per il prossimo biennio 2022-2024.

Collaboreranno con lei dal 1 luglio, con grande entusiasmo, le socie componenti del Consiglio Direttivo: la vicepresidente Graziella Cavanna, la tesoriera Ivonne De Martin Pinter, le segretarie Giusy Nalbone e Sara Persico e le consigliere Antonella Raimondi (past President), Chiara Ascheri, Mariagrazia Timo e Daniela Vio.

“Sono molto contenta di essere stata scelta per questo incarico. Porterò avanti la mission Zonta con impegno ed entusiasmo insieme al mio direttivo” ha dichiarato la presidente in chiusura della conviviale.