Ziglioli (Pd): “Urgente la metanizzazione dell’Alta Valbormida, basta rimandare”

Valbormida. “La metanizzazione dell’area Alta Valbormida, e più in generale delle aree interne, riveste carattere di somma urgenza e non può più essere rimandata”. A dirlo è Simone Ziglioli, responsabile lavoro e industria del segreteria provinciale PD e coordinatore della seziona valbormdese del partito, che ieri in concerto con il consigliere provinciale Massimo Niero, ha chiesto al presidente della Provincia Olivieri di dare estrema priorità alla risoluzione di questa problematica.

La questione, ha assicurato Olivieri, verrà affrontata in commissione la settimana prossima. “Occorre trovare una soluzione in tempi rapidi e per questo noi lavoreremo”, ribadisce Ziglioli.

“Le realtà produttive di territori interni – spiega il dem – si trovano ad affrontare un pesantissimo aggravamento dei costi di produzione, che va ben oltre la già difficilissima crisi energetica attuale. La crisi innescata dalla pandemia e dai successivi scenari globali ha fatto emergere in modo inequivocabile quanto queste dimensioni territoriali siano state trattate in modo marginale della politica e dalle istituzioni, trovandosi ad affrontare problematiche legate alla carenza di servizi e di infrastrutture”.

“La valorizzazione dell’Alta Valbormida e delle aree interne – prosegue – deve passare attraverso un modello economico e sociale che renda attrattivi questi territori, rispetto alle aree urbane, come anche auspicato dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne. Nel territorio dell’Alta Valbormida ci sono aziende importanti e storiche che hanno deciso di investire e continuare a lavorare in questi territori, nonostante le difficoltà e che garantiscono centinaia di posti di lavoro stabile, che consente a giovani e famiglie di non abbandonare per necessità i loro territori”.

Tra le soluzione, secondo Ziglioli, “l’adozione del sistema a metano che, incentivando parallelamente soluzioni innovative, in un’ottica di transazione energetica ed ecologica (ad esempio le Comunità Energetiche) consentirebbe alle aziende, all’artigianato e al commercio locale, ma anche a tutti i privati cittadini un contenimento dei costi ed un aumento del proprio benessere”.