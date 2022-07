“White Gala Dinner” ad Alassio, Casella critico: “Era proprio necessario? Occasione sprecata”

Alassio. “White Gala Dinner? Evento che fa concorrenza ai ristoranti. Maki Mandela? Invitata ad una cena esclusiva quando avrebbe potuto incontrare giovani e associazioni”.

È questo in sintesi, il pensiero del consigliere di “Alassio Volta Pagina” Jan Casella sul White Gala Dinner, evento che si è consumato, come da tradizione, sul lungomare alassino.

“La pandemia in questi anni ha bloccato quasi tutto, dalle sagre ai grandi eventi, dalle cene a rischio assembramento alle serate danzanti, – ha proseguito Casella. – Una delle poche eccezioni è stata la cena in bianco sul molo a cui il Sindaco e i suoi compagni di amministrazione tengono particolarmente. Se anche nel 2020 e nel 2021 si è tenuto il ‘White Gala Dinner’, quando anche gli organizzatori delle sagre locali hanno rinunciato agli eventi gastronomici, figuriamoci se Melgrati e i suoi, potevano rinunciarvi quest’anno”.

“L’evento rientra, ovviamente, sotto l’emblema pigliatutto del ‘Festival della Cultura’, ha come sottotitolo ‘Alassio for peace’ e ha visto la partecipazione di spicco di Maki Mandela, figlia dell’ex Presidente ed eroe sudafricano morto nel 2013”.

“La prima considerazione che mi viene da fare è la seguente: a mio avviso sia negli ultimi due anni che nell’attuale, l’Amministrazione avrebbe fatto bene a rinunciare a questa inutile passerella in un venerdì di luglio, in piena stagione, così da evitare di fare concorrenza ai ristoranti alassini”, ha aggiunto ancora Casella.

“In secondo luogo, credo che sia proprio un’occasione sprecata l’avere la presenza in città di Maki Mandela ed invece di farle incontrare le giovani generazioni e le associazioni del territorio, la si fa partecipare ad una cena esclusiva durante la quale, tra un drink e un piatto, ha presentato le sue creazioni”.

“Cosa c’è in tutto questo del concetto di ‘Peace’? Cosa c’è del messaggio straordinario di Nelson Mandela, uno dei più grandi uomini del Novecento, nel chiudere di fatto uno spazio al pubblico per permettere una passerella al Sindaco e a chi è disposto a sborsare 120 euro?”

“L’Amministrazione, a mio avviso, in solidarietà coi ristoratori alassini, avrebbe dovuto rinunciare già dal 2020 a questa inutile sfilata sempre per pochi intimi, e avrebbe dovuto cogliere a pieno l’occasione della presenza di Maki Mandela per diffondere al massimo il messaggio di pace, uguaglianza, libertà e tolleranza che il grande Nelson Mandela ha lasciato all’umanità”, ha concluso Casella.