Weekend di inizio luglio carico di eventi: appuntamento con concerti, sagre, raduni e incontri con gli scrittori

Savona. Con grande attesa torna il weekend che accoglie il mese di luglio con ottime occasioni un po’ in tutto il territorio savonese per trascorrere dei momenti all’aria aperta divertendosi, ascoltando buona musica, buon cibo e – perchè no – scoprendo cose nuove. Tra gli eventi, concerti, raduni, incontri con scrittori, sagre e appuntamenti teatrali. Ma ora entriamo nel vivo.

APPUNTAMENTO CON MUSICA, CIBO E ARTE CON ALBISJAZZ

Sicuramente da non perdere l’appuntamento tra Albisola Superiore e Savona che vedrà animare le due città a suon di musica jazz, arte e cibo. Sabato 2 luglio la rassegna “AlbisJazz” organizza sul Priamar “AperiJazz, Musica e ceramica”, al Belvedere del Caffè delle Recluse. Ad attendere il pubblico un aperitivo tra musica e ceramica con Gegé Telesforo, Domenico Sanna, Enzo Zirilli, Giampaolo Casati e gli allievi delle Masterclass; dimostrazioni e laboratori a cura dei ceramisti delle associazioni Bf Ceramiche, Ceramiche Agorà, Stella D’Argento e Carlo Bernat Ceramiche. Nella stessa serata ad Albisola Superiore, in Piazza della Scacchiera, a partire dalle 21.15 ci sarà una Jam session con Dado Moroni, Peter Bernstein, Dino Cerruti, Chiara Nicora e gli allievi delle masterclass. Ma non è finita qui, domenica, ad Albisola Superiore ci sarà anche “Cena in Jazz, Musica e Ceramica”, evento che si snoderà tra concerti e dimostrazioni dei ceramisti albisolesi.

LA NOTA SCRITTRICE MICHELA MARZANO A “PAROLE UBIKATE IN MARE”

Nella vicina Albissola Marina si terrà un nuovo appuntamento atteso, quello con “Parole Ubikate in Mare”, il festival letterario estivo organizzato dalla Libreria Ubik. Protagonista nella cornice di Piazza della Concordia la scrittrice Michela Marzano che presenterà il suo ultimo libro “Stirpe e vergogna”, edito Rizzoli. In questo romanzo l’autrice intreccia il passato familiare alle pagine più controverse della storia del nostro Paese: nel corso della serata ci sarà l’occasione di conoscere più a fondo la nota scrittrice e immergersi nella storia raccontata.

LE AMATE 500 IN RADUNO A GARLENDA

Per gli amanti dei motori… d’epoca, questo weekend sarà popolato dalle mitiche 500 in occasione del 39esimo raduno di Garlenda. Il tema dell’edizione di quest’anno sarà “Ritorno a Garlenda”, un richiamo alla celebre saga “Ritorno al Futuro” che sarà di ispirazione per la creazione di ambientazioni, spettacoli e per sbizzarrire la fantasia dei partecipanti che potranno vestirsi a tema ed allestire le proprie 500. Oltre al tradizionale raduno, ad Albenga ci sarà la parata finale domenica mattina, mentre sabato uno spettacolo serale dove i protagonisti saranno i Cinquecentisti della Toscana.

A QUILIANO E’ LA FESTA DELL’ALBICOCCA

Nel fine settimana a Quiliano ci sarà un appuntamento ormai tradizionale con il gusto. Durante la “Festa dell’Albicocca di Valleggia” tante le occasioni per fare un tour a 360 gradi nel gustoso frutto estivo simbolo del territorio. La manifestazione comprende stand degustazioni e vendita dell’Albicocca di Valleggia, convegni, passeggiate, animazione per bambini e concerti serali. Durante le giornate saranno presenti aree espositive di associazioni del territorio e area gonfiabili oltre altre attrazioni per i bambini.

A MIOGLIA LA SAGRA DELLO GNOCCO

Altro appuntamento con il gusto a Mioglia. Sabato e domenica ci sarà la tradizionale sagra dello gnocco e altre specialità gastronomiche, che si svolgerà nell’area del Capannone Comunale di via San Giovanni Bosco. Ogni sera a partire dalle 19 ampia sala con oltre 200 posti in cui saranno serviti i gustosi gnocchi con diversi celebri sughi, nelle due versioni “gialli” e “verdi” (novità 2022) e nella variante “romana” (altra novità di quest’anno), oltre agli squisiti secondi di carne e ai dessert per cui le sagre sono note e apprezzate da anni. Dalle 21 si danza nell’adiacente pista all’aperto, ogni sera con diversi generi.

ULTIMI GIORNI DELLA FIERA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO A PIANA CRIXIA

Si conclude questo weekend la 38esima “Fiera del commercio e dell’artigianato” a Piana Crixia che allieta il pubblico con raduni, attività sportive, eventi musicali, culinari e tanto divertimento. In particolare, sabato 2 luglio si pedala: l’associazione Osa organizza una pedalata nei boschi con partenza e arrivo a Piana Crixia; mentre domenica 3 luglio nella mattinata ci sarà un’altra interessante escursione denominata “Dal fungo di Pietra ai calanchi delle Langhe di Piana Crixia”, seguirà l’apertura di numerosi stand gastronomici e attività per i bambini. Nelle due giornate conclusive si potranno gustare piatti come la zuppa di Mochi, Risotto e vellutata di Zucca di Rocchetta. Domenica sarà possibile anche assistere alla estrazione dell’olio dai semi della Zucca di Rocchetta. E’ presente anche un’area destinata a luna park con spettacoli viaggianti per grandi e piccini, pista da ballo, e ovviamente lo stand gastronomico e birreria.

CORTI TEATRALI A FINALE LIGURE

Per gli amanti del teatro, a Finale Ligure si terrà una nuova serata all’insegna della rassegna “Ti racconto…” , una galleria di corti teatrali creati ad hoc da quattro talenti della scena teatrale contemporanea per “il Forte degli Artisti 2022”. Sabato 2 luglio, piccoli gruppi di spettatori saranno guidati tra le stanze, i cortili e le terrazze di Forte San Giovanni, splendida fortificazione secentesca affacciata su Finalborgo, per incontrare i quattro artisti protagonisti e i loro quattro monologhi ideati appositamente per l’occasione, in aperto dialogo con l’incantevole location che li ospiterà, e creati attorno al tema de “La strada”. I quattro interpreti saranno Marco Taddei, Marica Pace, Rossella Fava e Alice Bignone di Compagnia Salz.

NATURA E INTRATTENIMENTO AL PARCO ASINOLLA DI PIETRA LIGURE

Poco distante, nel Parco AsinOlla di Pietra Ligure doppio divertimento con asini, cavalli e musica. Dalle ore 16 appuntamento con il format Fun4Kids, alle 17 altro format sempre più apprezzato dalle famiglie: Sport4Fun, che prevede l’attività di slowtrekking, con passeggiate assieme agli amici asinelli nei sentieri del nostro entroterra. Sabato sera appuntamento con il gusto de “Il Vagabondo”: grigliate e specialità gastronomiche. E ancora la stagione musicale con Asinolla Summer Night per un’estate di musica e divertimento nel verde.

CONCERTO DEL VOXONUS QUARTET A SASSELLO

Musica barocca a Sassello con il Voxonus Quartet. A suonare sabato Maurizio Cadossi e Claudia Monti al violino, Claudio Gilio alla viola ed Eugenio Solinas al violoncello. L’appuntamento nella chiesa di san Rocco alle 21.15. L’ingresso è gratuito.

A ROCCAVIGNALE STAND E MUSICA FINO A TARDI CON ROKKAFEST

A Roccavignale si balla con Rokkafest, un’iniziativa all’insegna di buon cibo e buona musica che si terrà a Roccavignale fino a domenica 3 luglio. Tutti gli eventi delle giornate inizieranno alle 19.30 con l’apertura degli stand gastronomici che offriranno tante occasioni per ristorarsi; poi proseguono con la musica: alle 22.15 partiranno i concerti live, a mezzanotte e un quarto si balla.

APERITIVO SULLA SPIAGGIA A SPOTORNO

Per concludere, tante anche le occasioni questo fine settimana per gustarsi un aperitivo sulla spiaggia. Ai Bagni Miramare di Spotorno, ad esempio, sabato ci sarà il “Cocktails &American Food” che offrirà sfiziosi manicaretti da gustare in compagnia.

Questi sono alcuni degli eventi che compongono questo “caldo” fine settimana di inizio luglio. Per consultare tutti gli altri eventi basta entrare qui.