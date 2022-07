Varazze piange Lidio Polverini, proprietario dello storico bar enoteca Rossi

Varazze. È mancato Lidio Polverini. Molto conosciuto e stimato nella città di Varazze. Una vita, insieme alla moglie e ai figli, nel suo bar enoteca Rossi di via Battisti, zona di levante. Cavaliere del lavoro. Ballo liscio e bicicletta, le sue grandi passioni.

La notizia della sua scomparsa rattrista Varazze. “Era un uomo estremamente elegante, spiritoso e cordiale – lo ricordano in centro – affettuoso nonno di due nipotini”.

Lidio, che era nato a Civitella, in Val di Chiana nel 1937, sempre insieme a Rosa, la moglie, e ai figli Giuseppe e Roberto. “Passando in via Battisti – ci raccontano i varazzini – era una costante scambiare due parole con lui che era sempre disponibile e gentile nei confronti di tutti”.