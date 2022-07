Varazze, finiscono con la macchina in un’aiuola: distrutta la statua del Pescatore

Varazze. L’auto finisce nell’aiuola e distrugge la statua del Pescatore. È successo in porto a Varazze, questa mattina intorno alle 6.30. A bordo quattro ragazzi che, fortunatamente, non si sono feriti nell’impatto. È successo vicino alla zona dell’ingresso dei parcheggi sotterranei del porto.

In frantumi la statua del Pescatore, opera di Tomber. Realizzata in sabbia e cemento, simbolo della Lega Navale, per anni posizionata vicino alla vecchia sede e poi restaurata dal maestro Cacciaguerra insieme ai suoi collaboratori Fazio e Cerruti e posizionata nell’aiuola, in una nuova collocazione. Per i pescatori era la statua “du Caian” , dedicata a uno storico lupo di mare.

La statua distrutta

Sul posto è intervenuta la polizia locale per le indagini: gli uomini del comandante Di Gregorio sono riusciti a individuare l’autore del sinistro stradale.