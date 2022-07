“Varazze è lirica”: sette serate di musica nei luoghi più suggestivi della città 

Varazze. Torna per la tredicesima edizione “Varazze è lirica”.

Un’affascinante rassegna in programma dal 15 luglio al 9 settembre 2022 per sette serate in varie location della città. Gli appuntamenti con la lirica il venerdì alle 21 e 15. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Culturale Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine e dell’Associazione Culturale Le Muse Novae in collaborazione con il Comune di Varazze.

Eventi di grande valore culturale e artistico. La rassegna musicale offrirà momenti di spessore; tra questi, il premio “Città di Varazze – Francesco Cilea”, il grande maestro legato a Varazze, che verrà consegnato il prossimo 12 agosto al soprano Carmen Lavani.

Ci saranno vari concerti in programma che rappresenteranno un momento di incontro con la musica lirica e offriranno alla città un’importante occasione di crescita culturale. In questi anni, questo è il tredicesimo, “Varazze in lirica” è cresciuta grazie alla collaborazione tra le associazioni e l’amministrazione comunale.

Una serie di spettacoli che avranno come scenario luoghi suggestivi della città. L’assegnazione del premio città di Varazze – Francesco Cilea, rappresenta la celebrazione di un importante autore che ha vissuto a Varazze e il riconoscimento alla carriera di noti artisti. Quest’anno, come detto il premio sarà attribuito al soprano Carmen Lavani, per la sua carriera nei più importanti teatri italiani ed europei.